新台幣太強！壽險上半年匯兌成本、獲利破千億　雙創歷年同期新高

▲根據統計，受到新台幣升值影響，壽險業今年上半年匯兌成本達1,518億元，創下歷年同期新高。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（30）日公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣升值影響，壽險業今年上半年匯兌成本達1,518億元，但仍有1,101億元的獲利，雙創歷年同期新高；壽險業淨值來到2兆688億元，一舉創下史上新高紀錄。

根據保險局統計，截至今年6月底，壽險業匯兌損益有1,831億元，但避險損益有73億元，扣除外匯變動準備金240億元，因此上半年壽險業累計淨匯損為1,518億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年前6月淨值達2兆2,004億元，較去年同期成長18.7%，其中壽險業淨值來到2兆688億元，年增達19.8%，而產險淨值則來到1,316億元，年成長3.8%。

整體來看，今年1至6月壽險業累計稅前獲利1,101億元，較去年同期的927億元，成長18.8%；產險業累計稅前獲利79億元，則較去年同期的82億元，衰退3.7%，累計今年前6月保險業稅前獲利達1,180億元，年增16.9%。

保險局官員指出，今年6月底新台幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為1.5%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達306億元，而壽險業今年6月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,101億元的獲利。