大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」：越南是範例

▲外籍工程師染疫足跡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣1日新增7名新冠肺炎確診案例，其中來台工作的比利時籍風電工程師（案469）無法確定感染源。對此，小兒感染專科主任謝宗學以防疫模範生越南近期破功舉例，「台灣現在處於第4階段」。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」PO文表示，案469於5月3日入境，採檢Ig G 抗體強烈陽性，表示至少是超過一個月前的感染，但又可以驗到核酸片段，Ct值33剛剛好微幅超過判定陽性反應的35數值，表示是弱陽性，不是近期感染也不是超過3個月以前（超過3個月以前的感染很難驗到核酸片段）的遙遠感染，就現有的資訊合理推估，最可能的感染時間是落在1個月到3個月前這段區間。

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「被歸類本土感染的機率大增」謝宗學表示，最終還是要等待疫調結果才能確認，但以防疫模範生越南為例，可以看見台灣正處於第4階段，雖不至於無法挽回，但仍要回到當初勤洗手、戴口罩的防護原則。

▲謝宗學表示，台灣正處於第4階段。（圖／記者李毓康攝）



越南感染劇本：

1. 長時間沒有本土確定病例

2. 經濟解封，民眾開始報復性消費旅遊

3. 民眾個人衛生防護措施鬆懈

4. 突然出現零星不明感染源的本土感染者

5. 不明來源的本土感染人數逐漸增加

6. 感染擴散，疫情大爆發

謝宗學說，越南完美詮釋上述的6個階段，對抗疫情是長期抗戰，「只有安全有效的疫苗出現且全球接種，疫情才可能有真正緩解的一天，台灣到目前還沒有被病毒攻破，實屬不易，也是政府和民眾共同努力的成果，千萬不要因為無法持久堅持最後功虧一簣，拜託大家正視世界疫情仍在爆發的現實，戴上口罩一起保衛我們的國家。」

越南1月發現確診病例後，立刻實施全面防疫措施，自3月22日開始鎖國，禁止外國人入境。直到7月中通報僅400多起確診病例，長達100天沒出現本土病例，被封為「防疫模範生」。

豈料，7月25日越南峴港市突然出現確診病例，疫情開始擴散，短短1周就新增百名病例，7月31也出現首起死亡病例。

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