教材出版商業間諜　「翰林出版」工程師帶槍投靠「南一書局」遭聲押

▲涉嫌翰林南一商業間諜案的陳姓主管遭檢察官聲押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

知名教科書商翰林出版公司的數位部陳姓經理，涉嫌在任職時，就幫競爭對手南一書局測試教材系統，然後帶槍投靠南一，連部屬也跟進跳槽，台北地檢署30日發動搜索約談陳等人後，31日凌晨依違反《營業秘密法》等罪嫌，向法院聲請羈押陳姓經理，另有3名陳姓、李姓工程師分別以6萬到10萬元不等交保。

檢調獲報，翰林出版自行開發出3套，教師教學工具系統，讓老師可以搭配教材使用，是業者推銷教材商品的重要利器，南一書局也有推出類似產品，只是最近，翰林出版發現自家系統出現一些問題，一查發現程式碼中，出現南一字樣，懷疑遭人動手腳。

由於原本在翰林出版數位部擔任經理的陳銘仁，2017年9月離職，跳槽到南一書局工作，他的同事們也率續跟著換工作，檢察官鄭少珏指揮調查局蒐證分析，懷疑陳等人疑似一邊領翰林出版的薪水，一邊幫南一書局測試相關教材系統，最後帶去南一書局工作，涉嫌違反《營業秘密法》、《刑法》背信等罪。

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