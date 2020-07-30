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「蔥油餅掉地上」罰小四女童跪著走！教育局火速調查徐薇補習班　下場曝光

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▲▼新北市一家英文補習班班主任，要女學童跪著走路，教育局開罰5萬 。（圖／記者陳豐德攝）

▲家長指控，補習班主任要女學童跪著走路 。（圖／記者陳豐德攝）

記者許力方、陳豐德／新北報導

新北市有家長指控，小四女童在徐薇英文五股某分校補習班上課，24日因早餐沒吃完，課堂上不慎讓蔥油餅掉落地上，班主任發現後竟要她「跪著拿去丟」，家長事後調閱監視影片，淚PO文揭發陳情。教育局當天前往稽查，負責人坦承確有此事，遭開罰5萬元，還有6名員工未經核准，再罰5萬；若後續社會局確定不當管教，該員登錄不適任人員、不得擔任補教教職員工。

女童母親PO文淚訴，小四女兒因早餐蔥油餅沒吃完，要留到下午吃，卻不小心從抽屜掉出來，班主任發現後以為是上課偷吃，要她撿起來「跪著走路」拿出教室丟棄，女童回家後覺得遭當眾羞辱，不願再帶早餐去補習班。家長氣得跑到補習班調閱監視影片，證實女兒根本沒有上課偷吃，「她真的沒有做錯任何事，但是卻必須要遭遇這樣的處罰」。決定離班，並寫信陳情教育局。

請繼續往下閱讀...

▲▼新北徐薇英文分校班主任罰小4女童跪著出教室，起因竟是一袋沒吃的蔥油餅。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼新北市一家英文補習班班主任，要女學童跪著走路，教育局開罰5萬 。（圖／記者陳豐德攝）

▲班主任出面坦承，教育局火速到場調查 。（圖／記者陳豐德攝）

教育局接獲陳情時就表示，當天前往稽查，初步調查發現，女童將沒吃完的早餐放在桌下，負責人坦承有請女童跪著出教室，針對補習班對學生有損害兒少權益行為，卻未依規於24小時內通報，依《補習及進修教育法》將裁罰5萬元；現場6名教職員工，未報經市府教育局核准，將裁罰5萬元，並限期改善。

社會局表示，接獲教育局移送調查資料，將請呂姓負責人陳述意見，視情況行政政裁處，若確實有不當體罰行為，違反《兒少福利與權益保障法》可開罰6萬至60萬元。教育局說，若社會局認定有不當管教，將召開不適任人員認定委員會，並登錄全國不適任人員專區。

班主任30日出面受訪時表示，當天下午5時接近放學時間，有人在地上撿到蔥油餅，詢問多次都沒人承認，看整包幾乎都沒吃，後來有同學想起可能是女童的，他呼喊了4、5次，女童被叫來質問，當下就承認。

班主任得知是早餐後，一時情緒激動，便把蔥油餅丟在地上：「這應該是壞掉的，妳要不要拿去丟掉？」女童當下決定不吃了，他就斥責「妳自己跪著拿出去！走到教室門口站起來拿出去丟！」他自責地說，女童已來補習英文2年，平時上課狀況良好，事後有向家長致歉，很抱歉因情緒控管不佳造成不良示範及社會資源的浪費。

徐薇英文則澄清，公司與傳出不當管教的補習班是英文教材的合作關係，安親管理是補習班私自的行為，且本公司立場一項不認同不當體罰，後續公司將遵守教育局法規處理方式。

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