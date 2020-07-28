兩度遇靈蛇！這回竄出上下擺動「跟拜」　神農獎得主：帝爺公庇佑

▲神農獎得主陳錦昌（下）多次到松柏嶺受天宮參拜，都巧遇靈蛇。（圖／李長生臉書提供）

記者鄧木卿／南投報導

2001年神農獎得主陳錦昌經常到松柏嶺受天宮參拜玄天上帝，最近有兩次特殊異象，讓他覺得冥冥之中，感受到帝爺公的庇佑，1次是端午節晚上，他開著車快到廟裡時，竟然有條蛇橫在路上，毫不懼怕，結果隔天他在自己茶園慘遭黃蜂叮咬，26日晚上在廟內側門梁柱又看到類似的蛇盤旋，蛇頭還跟著他拜拜動作擺動，令人嘖嘖稱奇。

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陳錦昌表示，松柏嶺受天宮供奉的玄天上帝非常靈驗，他經常去參拜並祈求開示，端午節晚上10點時，他開車前往拜拜，快到時路上突然竄出一條蛇，這蛇就橫在路上，完全不怕會被車子輾過，他下車驅趕，蛇也不走，反而游移上車頭前車牌。

民間傳言，蛇和龜是保護帝爺公的部將，他因此覺得有異，趕緊入廟拜拜，尋求天啟，結果，隔天他去茶園工作，竟然被一群大黃蜂叮咬，還好即時塗藥，後來回想，或許當時那條蛇是提醒他會發生意外。

陳錦昌說，前天晚上9點多，他又去了受天宮拜拜，突然旁邊梁柱上竄出一條蛇，這蛇不但毫不懼怕，還跟著他拜拜的動作，上下擺動，這條蛇和端午節看到的很像，但無法確定是否同一條。

他說，這蛇的蛇身較瘦，蛇頭大，所以叫大頭蛇，常被誤以為是有巨毒的龜殼花，其實只是微毒罷了，因為經常在受天宮出沒，被外界稱呼「帝爺公蛇」。

廟方則說，宮廟四周是山坡、草叢，會有蛇出沒是正常的事，不過還是提醒民眾小心為要。

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