嘉義縣立田徑場8月15日將重新開放　試營運下午4點30分至晚上8點

▲嘉義縣立田徑場8月15日將重新開放 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓民眾有一運動場所及提高場館使用率，嘉義縣立田徑場預定在8月15日重新開放！初期開放場所為田徑場跑道及中央草皮，草皮部分剛整修為標準足球場地，預定供縣內足球隊選手為訓練場地；試營運開放時間為下午4點30分至晚上8點，待運作順暢後，將評估調整延長開放時間。

嘉義縣立田徑場1997年完工，為嘉義縣承辦臺灣區運動會的開幕與比賽的主要場地，隔年由臺灣體育運動大學承租，成立臺體大嘉義校區，充分運用場館設施進行教學；2015年8月起，因臺灣體育運動大學裁撤嘉義校區，並全部遷回臺中校本部上課，歸還教育處管理，2017年11月完成點交，未來如何積極使用田徑場設施，需要重新評估與規劃。

因場地使用年久失修已不堪使用，除基本設施包括跑道、看台、燈光、室內教室、遮雨棚等維修外，如欲建置專用教室如角力教室、跆拳道教室、桌球教室、健身教室等，初估需投入維修經費計新台幣1億5000萬元。

由於所需經費過於龐大，非縣府所能負擔，已擬訂各種維修計畫逐年提報體育署爭取補助，2017年9月配合提報建設區域足球運動發展中心，惟體育署最終未核定補助；2019年配合嘉義縣獲核定承辦111年全民運動會，提報田徑場為比賽場地維修計畫，目前亦尚未核定。

田徑場過去因燈光損壞及無足夠人員管理，僅提供祥和國小上體育課及永慶高中足球隊為訓練場地，未對外開放供民眾使用，考量縣府特區目前並無學校可提供大型運動場地，上千名社區民眾實無處可從事休閒運動，為提升民眾運動便利性及增加場館使用率情形下，縣府提撥經費加裝簡易燈光、建置監視系統暨保全服務，開放民眾使用。

民眾可自行在開放時間內前往運動，無需付費，目前先開放田徑場跑道，室內教室將視維修計畫爭取結果，修繕完畢後，亦將開放供民眾使用；民眾除可利用跑道跑步、健走外，中央草皮亦可從事足球運動、飛盤運動等草地運動，是最佳的親子活動場所，歡迎民眾多加利用嘉義縣立田徑場，透過運動強健身心。