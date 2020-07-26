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日月潭突「混濁」魚群竄湖面！1小時後…超晃地震「拉扯搖晃」

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市霧峰區26日5時33分發生芮氏規模4.1、深度25.6公里的極淺層地震，最大震度4級。住在南投日月潭的民眾表示，地震前1小時，湖水開始變得混濁，且魚群大量往湖面亂竄。

前日月潭遊艇公會理事長莊武源表示，他清晨在潭邊散步時，發現日月潭水突然變得異常混濁，且大量的台灣鯛浮上水面亂竄，懷疑要有地震，沒想到事隔1小時就真的發生地震。

▲▼日月潭水突「混濁」魚群竄湖面！1小時後4級淺層地震「拉扯搖晃」。（圖／東森新聞）

請繼續往下閱讀...

▲日月潭26日清晨發生潭水變濁的情況。（圖／東森新聞）

地震報告。（圖／氣象局）

▲26日5時33分發生芮氏規模4.1的有感地震。（圖／氣象局）

莊武源表示，他居住日月潭將超過50年，本身也漁民，常常觀測到日月潭的變化，且在921大地震前，曾目睹潭面出現超過3公尺的波浪，認為是地殼變化導致的鐘擺效應，且蟲魚鳥等昆蟲、動物，都比人類靈敏，事發前都會有異相。

對此，氣象局表示，訪間對地震前兆有許多猜測，但都沒有實際的科學證據，況且日月潭有放水發電等作業，容易影響水中生物的行為，不能視為地震前兆。

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此外，中央氣象局表示，26日晚間8時52分發生規模6.1有感地震，國家警報大響2次，雙北宜蘭花蓮強烈有感。報告顯示，最大震度4級位於花蓮，該起地震深度53.2公里。地震搖晃超過10秒，不少網友紛紛留言「好暈！」據悉，花蓮目前沒有傳出災情。

▼26日晚間8時52分發生規模6.1地震。（圖／中央氣象局）

▲▼地震。（圖／中央氣象局）

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