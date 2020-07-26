25歲月薪58K「存款破80萬」想買車通勤！　內行曝最合適價位：養起來沒負擔

▲買車可以選和年薪差不多價位的車款，才不會造成太大負擔。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

年薪80萬，該為了通勤方便買車嗎？一名25歲網友表示，目前租屋處距離公司12公里，無論颳風下雨或艷陽高照，他總是騎著一台8年的老機車上下班，但只要天氣狀況不好他就會燃起買車慾望，「以25這個年紀來說，適合購車嗎？」

原PO在PTT表示，他手邊有80萬存款，月薪56至58K，年薪落在75至80萬，每個月還要扣掉1萬元房租。最近台北動輒飆破39度，每天在太陽曝曬下騎12公里去上班，「非常不方便，有夠厭世，所以近期燃起了一股買車的衝動」，雖然每個月可以存下30至35K，目前收入足以應付車貸，但他怕自己太年輕，衝動買車會害日後有經濟壓力。

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▲原PO收入可以輕鬆買車。非當事人。（示意圖／pixabay）



網友回應，年薪80萬又有80萬存款，這種條件直上新車沒問題，如果單純用來上下班代步，可以買台好養的國產車即可，「你這收入聽起來養一台車沒困難啦，需要就出手吧」、「買吧，不要買超過年薪的車就好，生活比較不會被打亂開銷」、「可以買跟自己年薪相仿的車子養起來沒負擔」、「看條件可以買了，直上新車，8~90應該都沒啥問題。」

不過，網友建議最省的方式還是搬離公司近一點，但原PO認為公司周邊的環境他不太喜歡，而且房租太貴，不如買車比較實用。有人提醒，「下雨天因為塞車，開車需要的時間是騎車的2-3倍，反倒讓我不想開車」，最省的方式就是買台10年內的二手車，應付短期內的通勤問題，「如果只是短距離通勤，弄台10年的二手小車也就跟摩托車差不多錢。」