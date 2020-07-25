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暑假遛小孩就去這！衝台南「賞紫斑蝶」　生態體驗課程週週開

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▲西拉雅蝴蝶遊樂園。（圖／觀光局提供）

▲西拉雅蝴蝶遊樂園開跑，將是暑假好去處之一。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

暑假最夯的生態旅遊活動西拉雅「蝴蝶遊樂園」開跑，自7月18日至8月23日每週六、日的上午9:00到下午3:30，民眾可免費參加，除了有專業人員解說生態，還可玩闖關遊戲領取紀念品。

觀光局西拉雅國家風景區管理處多年來積極營造紫斑蝶環境有成，為了讓遊客認識，更進一步愛護紫斑蝶，已經連續10年舉辦蝴蝶生態活動，活動內容非常生動有趣，也相當適合親子共同參與。

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觀光局表示，關子嶺是全台紫斑蝶生態最豐富的地方之一，西拉雅管理處從98年起積極的在紅葉公園營造紫斑蝶環境，每年也都會定期在園區內進行植栽維護及補植誘蝶植物，不定期也會邀請國際志工團隊一起種植蝴蝶蜜源植物，打造適合蝴蝶群聚的生態環境，107年起更與關子嶺在地業者擴大營造蝴蝶棲地，讓整個關子嶺地區都看得到紫斑蝶，每到蝴蝶季遊客到關子嶺都驚喜連連。

▲西拉雅蝴蝶遊樂園。（圖／觀光局提供）

▲西拉雅有豐富紫斑蝶生態。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，今年管理處也邀請關子嶺地區業者共同參與種植蝴蝶蜜源植物，蝴蝶也陸續出現，規劃在關子嶺嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園」活動，邀請大家一起來觀賞紫斑蝶，活動時間為7月18日至8月23日每週六、日上午9:00到下午3:30，民眾可完全免費自由參加。

蝴蝶遊樂園除了有專業的老師解說蝴蝶及幼蟲的小秘密外，還可以玩闖關遊戲領取紀念品。另外配合台灣紫斑蝶生態保育協會的紫斑蝶遷移調查「公民科學」活動，每個活動日都會開一場「紫斑蝶標放體驗課程」(需預約報名)，親子旅客可來關子嶺賞蝶、泡湯、玩遊戲、聽解說，落實環境教育，達到紫斑蝶生態永續發展的目標。

▲西拉雅蝴蝶遊樂園。（圖／觀光局提供）

▲西拉雅每週都有生態課程可報名。（圖／觀光局提供）

紫斑蝶標放體驗課程場次有7/18(六)、7/19(日)、7/25(六)、7/26(日)、8/1(六)、8/2(日)、8/8(六)、8/9(日)、8/15(六)、8/16(日)、8/22(六)、8/23(日) 共12場。標放體驗於活動當週週四上午9:00開放網路預約報名，名額有限額滿為止。

觀光局提醒，只有紫斑蝶標放體驗課程需要報名，闖關遊戲及生態解說只要活動時間內到嶺頂公園，就可隨時參與，不需要報名，若遇到中央氣象局預告為大雨、豪雨以上等級或颱風來襲，則當日標放體驗暫停一次。

▲西拉雅蝴蝶遊樂園。（圖／觀光局提供）

▲西拉雅蝴蝶遊樂園還可闖關玩遊戲。（圖／觀光局提供）

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