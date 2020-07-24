921前夕也這樣？嘉義天空「血紅末日」焚燒　網傻：超詭異

▲網友拍下嘉義的天空。（圖／侯姓男網友授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「火燒雲」出現在日出或日落時，屬於大氣變化常見的現象。嘉義侯姓男網友便捕捉到日落時天空火燒雲的景象，讓其他網友直呼詭異，也有人回想起921前夕的天空也是同樣景象。

有網友22日晚間在臉書社團「嘉義市大小事」分享嘉義的晚霞，天空黑、紫、橘及紅等顏色交融，非常唯美，該文也引起2500多名網友按讚留言，紛紛PO出自己拍攝的日落照。

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吳姓男網友也PO出自己拍攝的照片，天空彷彿被紅色的血霧壟罩，落日方向則一片白橘透光，天空的雲也被紅光映照，彷彿天上有紅色的沙漠般唯美，讓其他人看完直呼「看來看去 就這張最詭異囉！」

▲網友紛紛PO出火燒雲的照片。（圖／翻攝嘉義市大小事）



火燒雲的成因，是太陽光在日出或日落時，光線斜射到地球表面會比其他時間還要長。若此時遇到由顆粒半徑更大的水汽顆粒組成的較厚雲層，而太陽可見光中的藍紫光等的波長短，紅橙光波長長，紅橙光相比藍紫光，受到大氣中較大水汽顆粒的影響，更容易發生米氏散射，而紅光的散射占主導，致使地球日落日出時的天空或雲顯現紅色。

老一輩傳說，火燒雲出現後，會有颱風及地震。PTT有網友曾討論，1999年9月21日發生的921大地震前夕，不少人注意到天空是紅的，且風很大，「我被搖醒的，那天天空好紅風好大，風聲就像有人在哭…QQ」，但這些都偏向都市傳說，因為23日並沒有地震的消息傳出，還請民眾不用擔心。

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