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美中若在南海爆軍事衝突…分析：亞洲國家「被迫選邊站」多數將挺美

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲ 川普及習近平先前於G20峰會上會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《港版國安法》及南海爭議使美中關係日益緊張，陷入40年來最低谷。越來越多人猜測，這次交鋒最終可能演變成一場戰爭，將其他國家也拖下水。儘管多國政府公開表示，不願看見兩國直接衝突，軍事分析人士仍認為，美中分歧將迫使各國選邊站。但在現有的條約、聯盟及競爭之下，大多數國家會靠向美國。

《南華早報》24日報導，美中摩擦在過去2年間已經從貿易延伸到人權、盜取技術、台灣問題及南海主權爭議，再加上新冠肺炎（COVID-19）大流行加劇衝突。11月的美國總統大選也為眼前的局面帶來額外的壓力，中國儼然成為共和黨及民主黨之爭的關鍵。

華盛頓智庫蘭德公司（RAND Corp）高級國防研究員希斯（Timothy Heath）表示，「緊張局勢正導致亞洲往兩極分化。北京和華府都在向亞洲及其他地區的國家施壓，要求提供支持」，菲律賓及台灣等也已經開始利用緊張局勢取得利益。

希斯進一步說明，「若（美中）關係惡化，戰爭風險顯而易見。最有可能站在美國這邊、與中國對抗的國家包括日本，可能還有澳洲、台灣和菲律賓，視狀況而定。但美中關係目前相對穩定，還未退化到公開仇視。」

中國在衝突下可依靠的盟友可能較少，料將極力避免這些國家向美國倒戈。希斯說明，俄羅斯可選擇向中國提供情報與支持，但很可能更樂見二個超級大國互相拆台，而非參與其中。

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

中國在形式上奉行「不結盟」政策，但與同樣經歷過馬克思主義革命的俄羅斯關係密切。而美國光是在亞太地區就有日本、南韓、紐西蘭、澳洲、泰國及菲律賓等盟友。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）去年12月一項研究調查認為美國比中國更可靠的國家，以色列位居首位，第2至第4名依序為南韓、菲律賓及日本，印度及印尼則分別排在第12及第13名。

分析人士指出，與上述國家的雙邊關係可提升美國信心，增加華府對北京的影響力，最近的例子便是美軍7月稍早在南海舉行反制中國的軍演，近幾周更多次派出偵察機，接近中國海岸。

蘭德公司2016年在美國現任總統川普（Donald Trump）上任前一份報告確實警告，美中關係存在衝突風險，「不論衝突原因為何、是非和立場，出於對經濟衰退的憂慮，全世界的國家、機構和企業都會呼籲美中停止交鋒」，但不太可能動搖美中任何一方。

至於亞洲其他國家在美中軍事衝突下該如何自處，南韓梨花女子大學國際政治學教授朴仁熙（Ihn-hwi Park）表示，「我個人認為，如果台灣發生什麼事，南韓將表現得比美國要求的更加中立。因為南韓高度尊重一中原則。」

但朴仁熙說明，南韓在南海問題上將採取「基於全球標準」（global standard-based）的原則，將對美國有利，「若南海發生狀況，南韓將試圖透過國際組織採取行動，尋找可靠的外交選項。」

▲▼ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）近期在南海軍演再軍演。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓大學海洋事務及海洋法研究所主任巴通巴卡爾（Jay Batongbacal）表示，菲國首先會表現出中立姿態，但隨後就會倒向美國，「有鑑於總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）個人與中國的關係，他一定會猶豫。但我認為，若美國要求，菲律賓會遵守條約規定。」

日本智庫「日本戰略研究論壇」（JFSS）高級研究員紐斯姆（Gavin Newsham）表示，若事態發展成戰爭，日本很可能和美國站在同一陣線，「似乎確實需要一場『危機』，才能讓日本政府採取果斷行動。若亞洲發生一場可能威脅日本及其重要的海上航線及領土的戰爭，大概就足以構成危機了。」

北京大學海洋戰略研究中心主任胡波指出，越南可能利用美中衝突，推動其南海主張。但新加坡東南亞研究中心的越南事務專家黎洪和（Le Hong Hiep）認為，越南不希望看見美中在南海爆發軍事衝突，「如果真的發生了，越南將試圖保持中立。但到了關鍵時刻，出於對中國南海行徑的不滿，越南可能會站在美國這一邊。」

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