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差1碼錯過25億！威力彩4注中貳獎抱走1247萬　下期頭獎31億史上新高

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▲▼最多民眾拿振興三倍券買200元套餐，飛來發彩券行預估買氣可提高5成。（圖／記者紀佳妘攝） 

▲威力彩頭獎連槓47期。（圖／記者紀佳妘攝）

記者黃翊婷／台北報導

台彩23日晚間開出第109000059期威力彩，頭獎25億元依舊沒有送出，連槓47期；貳獎部分則有4注中獎，每注可分得獎金為1247萬5190元。此外，下期威力彩頭獎上看31億元，若能一注獨得，將成為史上最高的新紀錄。

第109000059期威力彩中獎號碼第1區（依大小順序排列）分別為01、09、17、18、31、35，第2區為02。雖然頭獎還是沒有送出，但貳獎第1區號碼全中的共有4注，每注可分得的獎金為1247萬5190元，參獎第1區任5個號碼加上第2區共有96注中獎，每注可分得獎金為15萬元。

請繼續往下閱讀...

就差第2區一個號碼便與25億元的頭獎擦身而過，雖然很可惜，但連槓47期的頭獎下期獎金上看31億元，開獎日期為7月27日，如果有人一注獨得，將創下史上最高的新紀錄。

另外，23日開獎的還有今彩539，中獎號碼依大小順序排列分別為01、10、17、33、37，頭獎共有2注，每注可分得獎金800萬元。而幸運開出今彩539頭獎的彩券行，一間是桃園市桃園區長安里中正路593號的「金同安商行」，另一間則是宜蘭縣冬山鄉義成路三段372號的「旺旺商行」。

▼威力彩下期頭獎上看31億元。（圖／記者柯沛辰攝）

▲▼威力彩。（圖／記者柯沛辰攝）

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