遊客吃光備料！　花蓮「公正包子、周家蒸餃」30年頭一遭同時公休　

▲公正包子員工忙著桿麵皮包餡。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

30年來頭一遭！花蓮兩大庶民美食「公正包子」、「周家蒸餃」同時都開店，卻也都公休，別說專程而來的遊客買不到，竟連當地的老饕也都空手而回。原來這周末「報復性」的旅遊人潮，把備料都吃得一乾二淨，且因要趕飯店訂單，公正包子貼出公告要公休到周五。

公正包子20日一如往常在營業時間打開大門，現場店員忙著桿麵皮包餡，不停端出一籠籠包子。但到現場想大啖美食的民眾，就算排隊也吃不到，因店家是「開著大門、貼著公休」。一名遊客無奈說，明明都有開門，卻說不能內用不能外帶，不知道為什麼？

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▼周家蒸餃員工忙著趕訂單。（圖／東森新聞）

▼民眾到現場買不到。（圖／東森新聞）

而另一家同樣是30年老字號、就在公正包子旁邊的周家蒸餃，也一樣開著門卻也是公休，原來兩家業者都在趕訂單給飯店。

公正包子從20日開始公休到周五，而周家蒸餃則是20日公休一天，兩家店開店至今第一次同時開店公休。很多大老遠跑來的遊客，看到兩家店裡一籠一籠熱騰騰的包子出爐，卻都買不到大失所望。公正包子業者說，其實遊客也沒有大爆量，但比往年都多，因今年大家沒出國都在國內。