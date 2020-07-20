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繳多領少延後退？台灣人退休信心不及格　台壽總座提3大解方

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▲▼台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台灣人壽總經理莊中慶。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞保基金陷入破產危機，台壽與政大最新發布「2020台灣高齡社會退休生態觀察」，調查顯示台灣民眾對政府退休金制度的信心分數僅50分，台灣人壽總經理莊中慶今（20）日對此提出3大解方，包括遞延課稅、勞退自選平台、退休所得替代率提高等，希望政府能有完整的配套。

政治大學風保學系特聘教授暨風管保險研究中心主任黃泓智表示，觀察退休金永續經營能力，除了勞退是確定提撥制（DC）沒有財務問題外，其餘國保、退撫等退休金制度都面臨破產問題，其中最為嚴重的是勞保，「維持給付不變、不做改革是不可能的事」，認為台灣未來可能的年金改革方向，第一層給付一定會降低，因此民眾要想辦法增加第二層，也就是勞退新制的個人退休帳戶，應提高自提比例、提供自選平台等。

面對政府退休金度可能有破產問題，民眾退休年齡可能延後、退休金可能縮水，台灣人壽總經理莊中慶提出3大解方，首先是「遞延課稅」，政府若能提供遞延課稅，鼓勵勞工願意多提撥退休金，在提撥過程中不用繳稅，等到開始領退休金時才要課稅。

二是勞退自選平台，莊中慶指出，過去與政府溝通，若民眾可以承擔風險，且有意願自己多存退休金，可讓大家自由選擇想要的投資標的，而政府承擔保證給付的部分，目前是以年報酬2.2%來檢視，這兩者是可以分開的；最後是應讓退休所得替代率提高，「救自己就是減少政府負擔，希望政府能有完整配套。

▲▼政治大學風保學系特聘教授暨風管保險研究中心主任黃泓智。（圖／記者紀佳妘攝）

▲政治大學風保學系特聘教授暨風管保險研究中心主任黃泓智。（圖／記者紀佳妘攝）

此外，黃泓智也提及，政府長照2.0仍不足，健保費調漲才有可能維持現行的醫療水準。從台灣人壽與政大發布「2020台灣高齡社會退休生態觀察」發現，受訪者對政府長照2.0制度的了解程度來到黃燈，但有高達8成受訪者對長照資源具有高度擔憂，包含「面臨長期照護時保障不夠」、「人力不足、找不到人照顧」、「醫療費用不足以支應」。

至於該於何時開始進行長照準備？30至39歲民眾在長照準備上最有規劃意識，認為應該開始準備的平均年齡更加年輕化，平均年齡為37.98歲，且民眾每年願意購買商業長照保險金額相較去年金額提升至1萬3,739元，實際年支出金額相較去年也有提高達9,905元。

交叉分析後也發現，有使用商業醫療險的民眾比未使用過者，更了解長照資源也為最擔心的群體，對應提早規劃長照醫療保險有較高的認同，也認為自己在長照醫療的保險規劃比較充裕，願意投入金額也較高，其中15,000元以上者比例占最高。

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