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總統教育獎得主立志當醫生！11歲男童半夜曾跑500m救阿嬤...背後藏洋蔥

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▲▼洪立杰與資助人高羽昀初次相見。（圖／翻攝台灣世界展望會）

▲洪立杰與資助人高羽昀初次相見。（圖／翻攝台灣世界展望會，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

2020總統教育獎明（17）日將舉行頒獎典禮，而受台灣世界展望會資助獲獎的共有9名兒童，其中兩名孩子洪立杰、簡霖恩在頒獎前夕，與資助人高羽昀、陳芬苓溫暖相見。值得注意的是，從小與阿嬤相依為命的洪立杰，更立下志向喊「我將來想成為一名醫生，可以替阿嬤治病，也可以治癒更多人。」

自1993年就成為愛心資助人的高羽昀，今（16）日特地帶著母親、高齡93歲的外婆和小兒子一起來與洪立杰相見，帶著兩件運動風T恤送給洪立杰，讓喜愛打籃球的立杰超驚喜。

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而從小與阿嬤相依為命的洪立杰，則送上親手寫的感謝卡，向高羽昀一路關懷的心意致上感恩，並分享未來志向，「我將來想成為一名醫生，可以替阿嬤治病，也可以治癒更多人。」

▲▼洪立杰與資助人高羽昀初次相見。（圖／翻攝台灣世界展望會）

不過，從社工員的分享中，高羽昀得知洪立杰8歲那年，有天半夜罹患糖尿病的阿嬤突然不省人事，立杰奔跑500公尺向教會阿姨求助的事，不禁深深被孩子的孝行感動，讓她眼眶泛淚說，「成為醫生是需要加倍努力的挑戰，我希望立杰永遠不放棄朝夢想努力，我會一直陪伴和支持他！」

事實上，現年11歲的洪立杰，出生後13天媽媽就把他交給阿嬤照顧養育，自小父母離異，極少甚少照顧。洪立杰曾說，「我不怨恨媽媽，反而感謝媽媽生下了他，讓我可以和阿嬤在一起。」他現在雖然每天都要幫忙洗碗、洗地，並照顧阿嬤，每天下課同學會邀朋引伴出去玩，但他都卻要趕回家，幫糖尿病的阿嬤打胰島素，他雖然也想和同學一起玩，但責任心的驅使，還是要回家，因為阿嬤是他的最愛。

洪立杰說，因阿嬤手無力、視力差，所以幫阿嬤做所有的家事，掃地、擦桌子、幫阿嬤按摩等，上學前及放學後，早晚各一次需幫阿嬤打胰島素針，以減輕病苦。他說，「我不辛苦，我最喜愛能天天和阿嬤在一起，這是我最大的幸福」。教會愛心媽媽暨月眉國小老師了解他們的困境，在生活及課業方面給予多方熱心協助與關懷。

▲▼洪立杰與資助人高羽昀初次相見。（圖／翻攝台灣世界展望會）

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關鍵字：

2020總統教育獎洪立杰高羽昀

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