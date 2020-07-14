熱浪狂湧！嘉義獨居男中暑昏厥「耳溫飆破41°C」　全身無汗、瞳孔對光沒反應

▲嘉義市衛生局表示，近期嘉義市醫院平均1天約有10件因熱衰竭掛急診病例。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義市獨居男子「阿勇」昨天昏倒在家中，體溫高，身體無法流汗，耳溫高達41.2度，研判是因熱中暑，熱中暑死亡率超過30%，所幸送醫急救撿回一命，目前在加護病房觀察中。

嘉義市消防局昨天傍晚接獲報案，指市宅街一處民宅內有獨居民眾昏倒，救護人員趕抵，發現一名男子躺在家中地板上，男子意識不清、體溫非常高、全身無汗、耳溫高達41.2度，瞳孔對光無反應，情況危急。

救護人員考量昨天下午氣溫很高，且男子住家通風不良，綜合各種資訊，初步研判為傳統型熱中暑，立即利用濕毛巾及冰塊置於頸部等大動脈處降溫，並實施靜脈注射，隨即搬運患者至戶外通風處持續全身沖水。

患者被推上救護車送醫急救後，車內冷氣全開、給予氧氣、礦泉水持續沖全身降溫，到院約20分鐘後，患者體溫稍微降至40.8度，目前在加護病房觀察中。

嘉義市新開里長邱繼賢今天表示，「阿勇」昨天中午在廟宇聊天時，就發現他體溫過高，身體出現不適症狀，當時就懷疑是中暑，建議就醫治療，但他不願就醫，只好叮嚀他多喝水，用濕毛巾擦拭身體，後來「阿勇」下午又出門再回家，到了傍晚就中暑昏倒。

嘉義市衛生局表示，近期嘉義市醫院平均1天約有10件因熱衰竭掛急診病例。面對越來越熱的高溫天氣，民眾需定時補充水分，每天至少喝下約2000c.c.白開水，不喝冰水、含糖飲料或酒精性飲料。

衛生局指出，熱傷害可分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與最嚴重的熱中暑，熱中暑體溫可高達40度，死亡率超過30%。

衛生局提醒民眾，出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，應趕快離開高溫環境，利用毛巾或海綿浸水拍拭身體，或在身上擦水並搧風降體溫，並補充加鹽的冷開水或稀釋電解質飲料；嚴重情形包括抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或身體無法流汗等症狀，需儘速就醫。