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奇美樂展「貝多芬音樂節」　聆賞樂聖經典21把典藏名琴輪番獻聲

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▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

古典樂迷有福了！適逢貝多芬250週年誕辰紀念，奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉，以1場講座、4場音樂會，完整呈現貝多芬多元豐富音樂世界，邀請民眾跟著名家名琴，一起向偉大樂聖致敬。

▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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貝多芬是古典音樂市場能見度最高、也最受歡迎的作曲家之一。今年是貝多芬誕辰250週年，奇美博物館秉持推廣古典樂的理念，特別舉辦首屆「奇美樂展」，以貝多芬為主題推出一場專題講座與四場音樂會。最難得的是，奇美也獻出阿瑪蒂、史特拉底瓦里、瓜達尼尼等21把大師名琴配合演出，包括世界公認最早、由安德烈．阿瑪蒂於1566年製作的大提琴「查理九世」，史特拉底瓦里1722年爐火純青之作「姚阿幸－艾爾曼」、引領小提琴尺寸發展的尼可羅．阿瑪蒂之傑作、稀珍罕見的瓜達尼尼四重奏等，每一把皆是經典中的經典。

奇美博物館表示，館內除了有好的展覽與蒐藏，也有優質的音樂表演場域「奇美廳」，希望透過「奇美樂展」可以讓民眾享受博物館音樂廳的好品質，更重要的是「活用典藏」，讓這些擁有數百年歷史的名琴不僅是展示或躺在蒐藏櫃而已，還能發揮本色，讓民眾親身感受名琴穿越時空、充滿生命力的樂音。

▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首場專題講座「命運不只來敲門」將於8月29日登場，由資深音樂工作者呂岱衛主講。呂岱衛多年來投身音樂教育，在他的數百場講座中，皆以深入淺出、輕鬆詼諧的方式，讓古典樂不再是書本中的冷知識或精英型的小眾文化，而是親民趣味且療癒人心的。本場講座，呂岱衛將從貝多芬的家譜談起，梳理他從青年鋼琴家轉型為獨立作曲家的職涯人生，引領民眾了解樂聖的美麗與哀愁。

▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

講座之後，接連推出四場音樂會，內容涵蓋貝多芬所有不同編制與曲種的多元創作，包括鋼琴獨奏、小提琴獨奏、弦樂四重奏、交響樂等4場表演。全系列活動參與下來，不但能了解貝多芬的創作人生，更能完整賞析其經典作品。此外，每場音樂會皆有導聆，古典樂迷可盡情陶醉、入門者也能輕鬆融入。

9月5日登場的「琴鍵上的新約聖經－嚴俊傑鋼琴獨奏會」，由屢獲國際大獎的奇美藝術獎得主嚴俊傑演出。貝多芬留下的32首鋼琴奏鳴曲被譽為鋼琴音樂史上的「新約聖經」，嚴俊傑將演繹最知名的《華德斯坦》與《熱情》鋼琴奏鳴曲等曲目，帶領民眾窺探貝多芬幽微細膩的音樂思想。

▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9月19日登場的「絃音漫舞－魏靖儀小提琴獨奏會」，由得獎無數的奇美藝術獎得主魏靖儀演奏，他將與鋼琴家盧易之同台獻藝，演繹貝多芬10首小提琴奏鳴曲中，最為人熟悉的第五號《春》與第九號《克羅采》等曲目，與民眾分享貝多芬的青春熱情與旺盛的生命力。

10月17日「巨人初現－水藍與貝多芬交響音樂會」，由首席客席指揮水藍率領國立臺灣交響樂團，共同演繹貝多芬第一號與第二號交響曲，見證他在傳統與創新之間的無限爆發力。

▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10月31日「琴絃交鋒－Infinite弦樂四重奏」，由國內首屈一指的室內樂組合「Infinite首席四重奏」擔綱演出。貝多芬的16首弦樂四重奏是爬梳他一生創作脈絡的重要指南，其中別名《拉茲莫夫斯基》的三首弦樂四重奏規模宏大，演奏技巧十分艱難。此次將創國內樂壇之先，以不分上下半場的方式一口氣完整連演，讓樂迷沉浸在貝多芬的內心世界裡。

▲奇美博物館將舉辦奇美樂展「貝多芬音樂節」，除了精選奇美典藏的21把大師名琴輪番「獻聲」，更有國內知名音樂家與國立台灣交響樂團共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館表示，期盼民眾從不同的角度與觀點感受貝多芬的音樂，同時建立起屬於自己的「貝多芬經驗」。奇美樂展「永遠的樂聖貝多芬250週年誕辰紀念音樂節」系列活動今起售票，更多節目與票價資訊請上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）或兩廳院售票系統。

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