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小小警察開鄭文燦紅單　「市長，您辛苦了」逗笑大家

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▲市長鄭文燦參與小小警察歡樂營闖關活動。（圖／蘆竹警分局提供）▲市長鄭文燦參與小小警察歡樂營闖關活動。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市長鄭文燦接到今年第1張紅單，原來回答不是標準答案，慘被舉辦「歡樂營」小小警察開的，接過一看卻是罰單上頭寫著的是「市長，您辛苦了」，逗趣的對話情境，也逗得現場民眾哈哈大笑。

▲▼鄭文燦並未回答標準答案，被小小警察開了今年第1張紅單。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼鄭文燦並未回答標準答案，被小小警察開了今年第1張紅單。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼鄭文燦並未回答標準答案，被小小警察開了今年第1張紅單。（圖／蘆竹警分局提供）

為響應政府振興經濟政策，鼓勵民眾多到戶外走走，並且加強婦幼安全宣導效果，蘆竹警分局11日下午15時，特地與台茂購物中心攜手合作，舉辦小小警察歡樂營闖關活動。現場運用了多項兒童遊樂設施，精心設計「穿越障礙、逮捕要犯」、「遵行方向、平安回家」及「網網相連，守護安全」等三道關卡，讓小小警察大展身手。

▲透過寓教於樂活動將犯罪預防以及交通安全觀念從小深植。（圖／蘆竹警分局提供）

▲透過寓教於樂活動將犯罪預防以及交通安全觀念從小深植。（圖／蘆竹警分局提供）

活動中同時也邀請到市長鄭文燦一起與小小警察們玩樂互動，小小警察也向市長進行大考驗提問:「市長，過馬路要走什麼地方呢?」，市長一派輕鬆的回答:「斑馬線」，但小小警察立即糾正市長:「是行人穿越道才對」，接著小小警察就對市長開出了一張罰單。當市長接過今年的第一張紅單後仔細一看，原來罰單上頭寫著的是「市長，您辛苦了」，逗趣的對話情境，也逗得現場民眾哈哈大笑。

分局長黃益三也頒發闖關成功證明給參予本次歡樂營的小朋友們，並且獲得非常多家長的熱烈回應。蘆竹警方這次以寓教於樂的方式，希望能將犯罪預防以及交通安全觀念從小深植，同時宣導正確的法律觀念，讓我們國家的幼苗能在健康安全的環境下，快樂成長。

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