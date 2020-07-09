妙齡女車禍懸命10天！母心痛：不要怪媽放手　她竟奇蹟甦醒

▲女患者媽媽不忍看她未來氣切過一輩子，原本選擇忍痛放棄急救。（圖／截自《媽媽好神之俗女家務事》Youtube，下同）

圖、文／CTWANT

俗話說「人各有命」，有時重症患者奇蹟般地醒過來，就連醫學都無法解釋。外科醫師陳榮堅分享曾遇過的案例，一名30歲女子發生嚴重車禍，到院前OHCA腹部因大量內出血腫脹，後續又經歷橫紋肌溶解、洗腎等一連串併發症，醫師告知家屬情況不樂觀，可能需要放棄急救，沒想到患者母親在她的病榻前說完一番話後，患者隔天竟奇蹟般地甦醒並好轉。

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外科醫師陳榮堅在《媽媽好神之俗女家務事》節目中分享自己曾收治的一名奇蹟個案，一名30歲女子發生嚴重車禍，到院前已OHCA無呼吸、血壓及心跳，不僅四肢有挫傷，金屬刺進體內使得大量內出血腹腔腫脹，送急診搶救後終於恢復心跳。

▲女患者媽媽不忍看她未來氣切過一輩子，原本選擇忍痛放棄急救。

後續手術發現，女子腸道破裂，且金屬碎片削到主動脈，使得鮮血大量噴濺，陳榮堅看傻直呼「很誇張」，找到出血點止血後，後續會同心臟外科、外科醫師修補主動脈再修補腸道，前後共輸血1.2萬c.c.的血液。

女患者在手術結束後送進加護病房卻一直未醒，陳榮堅指出，她後來又發生橫紋肌溶解，腎臟壞掉每2到3天就要洗腎1次，由於沒有意識呼吸器一直插著，待滿1週後病情每況愈下，發炎指數跟洗腎頻率越來越高，後來毒素累積很快，甚至有時候評估不加抗凝血劑，變成每天稍微洗一下。

急救至第10天後，陳榮堅告知家屬病況不樂觀，可能需要放棄急救了，如果命保住，長期使用呼吸器的情況下可能需要氣切，家屬聽到急救時情緒都還好，聽到要氣切後就沉默很久，後來女患者的母親和醫師要求延長探病時間，隔天女患者病情竟開始奇蹟似地好轉。

▲或許是上天註定，母親的一席話，竟讓女患者奇蹟甦醒。

第11天早上女子眼睛睜開，慢慢恢復神智，一切以平穩的狀態逐漸恢復，最後竟順利出院，回到正常生活，讓醫師都相當驚喜，也好奇當天母親留下來那麼久，究竟和女兒說了什麼，讓她能奇蹟康復，後來再遇到患者母親，才知道一切或許都是「上天安排」。

女患者母親表示，她當時在女兒耳邊說道「我們家經濟不是那麼好，妳如果真的氣切之後送安養院，我們經濟是負擔不起的，我也捨不得妳以後一輩子這樣過日子。媽媽很愛妳，媽媽也盡全力想要救妳，可是萬一妳真的走到這一步，不要怪媽媽要放手，因為我們家經濟真的沒辦法，還有另外的哥哥、弟弟，沒辦法把經濟全部用在妳身上，我也很捨不得妳氣切到臨終。」

陳榮堅聽完後有感而發，「我不知道是不是她潛意識聽到這個聲音就改變（病情）了，這是所有醫師用了所有醫術也無法改變的事情，還是老天註定？」

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