叫外送又棄單！　粉紅哥「超暖心舉動」獲破萬好評：希望不要浪費

▲外送哥暖心舉動獲得大批網友讚賞。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖、文／CTWANT

近來外送平台崛起，再加上疫情、炎熱天氣影響，許多民眾選擇待在家中享受美食，「宅經濟」也為更多人創造賺錢機會，不少人開始投入外送行列，但最近棄單情況越來越嚴重，外送員除了要花時間回報總公司，還必須想辦法解決客人不要的餐點，近日有名外送哥分享一個妙招，迅速獲得大批網友讚賞。

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該名外送哥在「爆怨公社」發文表示，最近客人棄單的情況實在太嚴重，於是他便將餐點送給街友飽餐一頓，不過他也忍不住感嘆：「首先感謝訂購美食外送的人，由於您的棄單、取消單，給予更多街友、遊民的溫飽，我有經濟能力不需要，給予需要的人才重要，也希望不要浪費食物」。

貼文曝光後，立刻引起一陣熱議，網友紛紛留言回應，「最近棄單的客人真的變多了，電話死不接，不然就是一直改地址」、「真的不懂訂了為何棄單，不是因為餓因為想吃才訂嗎？」也有許多人大力讚賞外送哥的暖心舉動，「棄單真的很X北，謝謝你的愛」、「謝謝你！讓社會多了點溫暖」。

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