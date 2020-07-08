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危險區域民眾勿入！花蓮舞鶴淨水廠上方地層崩塌　面積10公頃

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▲▼崩塌地位於自來水舞鶴淨水廠上方，面積約10公頃。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲▼崩塌地位於自來水舞鶴淨水廠上方，面積約10公頃。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處7日於瑞穗鄉公所召開「玉區21林班崩塌地調查評估委託研究案」緊急說明會，指出7月3日起區內傾斜儀監測到的滑動數據，已逾管理應變基準警戒值每日5mm，且持續下滑中，目前影響範圍內雖無住戶且無立即危險，但仍呼籲民眾非必要時避免進入影響範圍，以策安全，公所也將視氣候狀況評估封閉道路之必要性。
   
崩塌地位於自來水舞鶴淨水廠上方，面積約10公頃，林管處2018年啟動調查評估，今年6月完成截排水減災工程，同時委託國立交通大學辦理崩塌地監測工作，初步評估滑動體積約達300萬立方公尺，影響範圍內尚無住戶，但附近有農戶進出，提醒民眾勿進入崩塌地影響範圍。

▲▼崩塌地位於自來水舞鶴淨水廠上方，面積約10公頃。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

會議邀請花蓮縣政府、花蓮縣瑞穗鄉公所、舞鶴村辦公室、台灣自來水股份有限公司第九區管理處、花蓮林管處玉里工作站及舞鶴居民參加。林管處說明，7月3日接獲交大通報後，立即電話聯繫相關單位召開緊急會議及建立緊急聯絡網，由交大即時發布監測數據，供相關單位提前佈署。

▲▼崩塌地位於自來水舞鶴淨水廠上方，面積約10公頃。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲花蓮林管處召開緊急說明會，提出警示。

林管處將於進入山區道路旁設置告示牌警示民眾，瑞穗鄉公所也將視氣候狀況評估封閉道路之必要性。自來水公司為防範崩塌，已開始另尋水源階段，不會影響舞鶴地區用水。交通大學團隊說明若土體崩塌，舞鶴社區居民尚無立即危險，惟現階段仍應持續監測。

交大調查指出，舞鶴崩塌地經歷2015年天鵝颱風、2016年尼伯特、莫蘭蒂颱風及2017年10月豪雨侵襲，崩崖面及趾部已有陸續擴大情形，至今邊坡累積水平位移量已達26.95公尺。委託團隊交大會定期進行監控，並於颱風豪雨事件後持續追蹤崩塌地變化，以及時做出必要處置，也提醒民眾該區潛在的危險及影響，勿進入崩塌潛勢區域，確保生命財產安全。

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