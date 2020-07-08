讓美國再次火辣！名媛芭莉絲IG宣布參選總統　點名蕾哈娜當副手

▲美國名媛芭黎絲．希爾頓（Paris Hilton）IG宣布參選總統，揚言要把白宮漆成粉紅色、找天后蕾哈娜（Rihanna）當副總統。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

在美國饒舌歌手肯伊.威斯特（Kanye West）於Twitter上宣布參加2020美國總統大選後，知名社交名媛芭莉絲.希爾頓（Paris Hilton）也在IG及Twitter上發文宣布參選。而這已經不是芭莉絲第一次揚言要競選總統了。

據外媒《The Week》報導，芭莉絲在個人IG上分享了一段影片，內容為她穿著粉色套裝站在粉色的白宮前，並附上「芭莉絲總統」（Paris For President）的標語以及「讓美國再次火辣」（Make America Hot Again）的標籤。

當被問到是否參選總統時，芭莉絲回答：「是的，我是。」而在被問到誰會是競選夥伴時，她則說：「蕾哈娜（Rihanna），她很漂亮、很有才華。我認為她會成為出色的副總統。」她還承諾將白宮漆成粉紅色，表示因為「白色實在太無聊了」。

今年39歲的芭莉絲，是希爾頓酒店集團（Hilton Hotels & Resorts）前執行長巴倫.希爾頓（William Barron Hilton）第6子理查.希爾頓（Richard Hilton）與著名女演員凱西.希爾頓（Kathy Hilton）的長女。

