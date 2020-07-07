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三倍券難刺激！柯文哲：像強心劑稀釋百倍無感

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記者楊亞璇／台北報導

政府將於15日開始實施振興三倍券，藉此促進國內經濟。不過，台北市長柯文哲6日出席經濟轉型論壇致詞時批評「在座所有經濟學家，只要有唸書的都知道，這次的振興券是完全沒有用」。他受訪時也指出，「現在很像強心劑稀釋100倍，花5個半月慢慢滴」，時間拉太長沒刺激效果。

柯文哲說，「你要一千塊換三千塊，當然我很高興」，不過這個政策有沒有哪個有頭有臉的經濟學家背書，說這個對振興是有用的，找一個學術界大老來講好了。對於經濟部長王美花喊話一起為數位建設努力，柯文哲則回稱，「廢話，本來就要努力」，問題是北市已經做了。

▲▼柯文哲出席「台北疫情後經濟轉型論壇」，聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席「台北疫情後經濟轉型論壇」，針對三倍劵進行回應。（圖／記者徐斌慎攝）

對於三倍券已超過500萬人預購，為何會認為效果不好，柯文哲表示，買大家都會去買，等於政府在花錢，「政府花兩千塊給我，廢話，當然一定會拿」，但是產業刺激振興效果，他自己經拿悠遊卡去登記，後來算一算，5個半月花3千塊，一定不會多買，就是平常的消費，所以叫剛性消費。

柯文哲認為，因為時間拉太長，所以最後變成剛性消費，沒有刺激效果，就好像強心劑稀釋1千倍，每天慢慢滴，跟強心劑一針打下去效果不一樣，「現在很像強心劑稀釋100倍，花5個半月慢慢滴」。

對於媒體詢問怎麽樣打一針才有效果，柯文哲僅表示，今天台股大漲，防疫最成功是沒有封城，最少的社會干擾去達到同樣的防疫效果，這才是真正的成功，不是case（案例）少而成功。

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