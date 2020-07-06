正妹送行者幫大體化妝　往生者在耳邊提要求：畫帥一點！不要畫成女人

圖文／鏡週刊

新北市殯葬業近幾年一個美女軍團異軍突起，在各大告別式中，都能看到他們的身影，可能也是娘子軍的加入，讓新北市的殯葬業，較為平靜，鮮少打打殺殺的事情發生，除此之外她們還擔任宮廟、企業的招待，標榜婚喪喜慶通包，非常有生意頭腦。

家裡以前就從事牽亡魂等葬儀業務的君玲說，早期從事這一行的女性工作者非常少，一方面因為女生膽子小，二方面這個行業有不少禁忌，不過，她認為替往生者服務，並不是什麼不好的行業。

君玲說，這行真的很辛苦，而家屬的回饋是讓她堅持下去的動力，「我曾替一位往生的阿嬤在做7時化妝，她前一晚還託夢指定妝容，所以我們就選了一個桃紅色的口紅幫她塗，結果家屬看到，嚎啕大哭，因為阿嬤也在他們的夢中提到要這個顏色。」

打開話匣子之後，化妝師雯雯也分享自己的靈異經驗。她說，有位億萬富豪往生，家屬特別交代要小心處理，因為之前有別的同業幫富豪上妝，但沒有處理好，粉底弄得到處都是，「我們接手後重新上妝，由於往生者的嘴唇都是灰白色的，所以必須替他補上口紅、恢復唇色。」

這時，她突然聽見一個男人的聲音，以半開玩笑的口吻說：「把我畫帥一點，不要把我畫成女人！」後來她說給富豪的子女聽，對方驚訝地回答：「沒錯！這就是爸爸的口吻。」

這些靈異體驗，讓這群正妹禮儀專員覺得自己肩負的責任重大，她們異口同聲說到：「我們盡可能幫祂們畫的帥氣、漂亮，讓祂們可以好好走完今生並帶著最美麗的妝容，往下一段旅程邁進。」



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