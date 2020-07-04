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「再見梵谷」光影體驗展高雄站升級！絕美「紅色藝廊」首度曝光

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▲▼「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級。（圖／KKLIVE提供）

▲「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級，華麗的「紅色藝廊」首度曝光。（圖／KKLIVE提供）

記者林育綾／綜合報導

全球巡迴超過50個城市、累積超過600萬參觀人次紀錄的「再見梵谷－光影體驗展」，7月移師高雄舉行，更高大的空間嶄新設計，投影內容及音樂、編排上全面升級，除了台北站最受歡迎的段落以全新面貌登場，還有華麗的「紅色藝廊」也在高雄站首度曝光。

▲▼「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級。（圖／KKLIVE提供）

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▲▼「再見梵谷－光影體驗展」將梵谷的3000幅作品與珍貴手稿轉作動態影像，以高規格環繞巨幕投影展示（圖／KKLIVE提供）

▲▼「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級。（圖／KKLIVE提供）

「再見梵谷－光影體驗展」今年初在台北展出3個月，吸引逾15萬名觀眾進場，該展覽透過當代科技，將梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等3000幅作品與珍貴手稿轉作動態影像，以高規格環繞巨幕投影展示，結合視覺、聽覺與嗅覺的多感官體驗，讓觀眾彷彿躍入跳脫現實的魔幻空間中。

此次高雄站重啟，不僅以更高大的嶄新空間設計，帶來與台北站截然不同的震撼感受，投影內容與音樂的選用、編排上也全面升級，除了台北站最受歡迎的《盛開的杏樹》、《夜晚的露天咖啡館》、《隆河星夜》等段落以全新面貌登場，華麗的「紅色藝廊」也將在高雄站首度曝光。

▲▼「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級。（圖／KKLIVE提供）

▲▼此次高雄站重啟，以更高大的嶄新空間設計，帶來與台北站截然不同的震撼感受，投影內容與音樂的選用、編排上也全面升級。（圖／KKLIVE提供）

▲▼「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級。（圖／KKLIVE提供）

展覽不只是看跟聽，更能實際「聞」到 19 世紀的歐洲風情，顛覆以往「逛」展覽的模式，走進展區就宛如「走入畫中」，在大師作品的圍繞下感受經典美學成就。

除了2大主要投影展區，帶給觀眾超越視覺的聲光體驗之外，另更規劃「認識梵谷」靜態展示區，透過《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》、《盛開的杏樹》和《紅色葡萄園》等 13 件最膾炙人口的作品介紹，引導觀眾走入梵谷曲折而短暫的一生。

▲▼「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級。（圖／KKLIVE提供）

▲「再見梵谷－光影體驗展」高雄站升級。（圖／KKLIVE提供）

還打造「亞爾的臥室」，以現場實景重現梵谷生前最後2年的創作時光，讓觀眾一腳踩進經典畫作之中，留下深刻紀念；而「繪畫區」最適合親子共同參與，透過投影方式教授素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹，兼具娛樂性與教育意義。

「再見梵谷－光影體驗展」高雄站
時間：2020年7月1日 (三) 至9月27日 (日) 11:00 - 20:00 
地點：新光三越左營店10樓國際活動展演中心
地址：高雄市左營區高鐵路123號

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