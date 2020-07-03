禮服變道袍！小隻馬「酒店妹」18歲坎坷下海　林森浮沉成仙姑翻紅

圖、文／鏡週刊

藏身在台北市酒店最多的中山區民宅，有間複合式的狐仙宮，專做八大行業小姐生意。能在小姐圈中闖出名號，除了因為專門幫酒店小姐化煞、開桃花、補財庫，也因為住持鄭安室曾是同行。在小姐眼中，這位「前輩姐姐」不只是法師，也是心理老師。

18歲就入行當酒店小姐的鄭安室，參拜宮廟時被指帶天命，受訓成為乩身，後來陪酒喝壞身體，26歲開始在熟悉的林森北路擺攤賣服飾，直到擺攤不順、賣屋有錢後，才開宮廟幫小姐辦事。

她從自身出發，「我喜歡什麼，就賣給小姐什麼。」慢慢地發展出一套自己的生存之道。

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桃紅色、畫有一隻狐狸的名片上，寫了一長串服務項目：招財手鍊、衣服、保養品、通靈、問事、收驚…。鄭安室在名片上又名鄭大仙，開宗明義「狐魅」二個大字，看得出來，只要跟酒店小姐施展魅術有關的生意，她幾乎全包。

▲資深酒店小姐鄭安室（左）轉型成功，在中山區開複合式宮廟，專門幫酒店小姐辦事之外，也賣衣服給小姐。開啟八大行業的斜槓人生。（圖／鏡週刊提供，下同）

鄭安室的狐仙宮隱身在台北市酒店最多的中山區。住商混合的一樓小空間裡，一邊掛著水手服、和服、小禮服、Bra甲，「我認識很多酒店，他們辦活動的時候，會來跟我批衣服。」另一大半空間，則供奉著二十多尊神明。

神桌前的長桌上，鋪滿小姐寫得密密麻麻用來補財庫的金紙。旁邊厚厚一落印有天蓬元帥抱著長髮女子的符，格外吸睛，「這個是豬哥符，是我師父幫我畫的。小姐帶回去後，沾一點私密處的體液在上面，再燒掉…也是求桃花。」皮膚白皙，個子嬌小玲瓏的鄭安室，看不出來已經40歲，她完全不避諱談酒店小姐熱衷魅術，由她來講似乎也頗具說服力。

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為了配合酒店小姐的作息，這裡傍晚5、6點才開門營業，接著展開奇妙風景：八大行業小姐陸續帶著蛋糕、雞蛋、便當上門，一進門就先敲鐘，然後一臉肅穆地在神壇旁專心唸經，看起來都是熟客。

「很多小姐都是上班前先來我這裡拜拜。有拜有唸經，節數就會衝第一。沒拜沒唸經，就零節，沒節數。這都是小姐說的，不是我自己講的。」小姐們唸的是太上清淨經，唸完，拿出帶來的狐仙手鍊，排隊讓鄭安室畫符，也有帶香水來，由鄭安室唸咒畫魅符，「這個香水，我開過光、畫了魅符之後，客人就會一直想親她…」

酒店小姐的心聲，鄭安室都清楚知道，是因為她本身就是資深酒店小姐；18歲就在三重舞廳上班，之後轉戰林森北一帶的禮服酒店。她強調自己一度喜歡讀書，國中念大安區明星學校，「本來是放牛班，後來被升到升學班，我就每天努力熬夜讀書，在公車上也在背單字，結果一次模擬考，熬夜睡過頭，老師不讓我補考，我一氣之下就走了。」她爸媽都開計程車，爸爸嗜賭，欠一屁股債，早就希望她不要念書，「我爸就趁機每天洗腦跟我說念書沒路用，我升高職二年級就休學開始打工。」

她曾身兼3份工，「做牛排館、餐廳、滷味攤，後來打工的朋友帶我到舞廳上班，只要唱歌跳舞，每天就賺幾千元。」她努力存錢，是因為還是想復學，「我17歲曾參加過小室哲哉的TK News選拔，黃子佼本來想簽我，後來叫我先回去念書…」只是沒想到，鄭安室省吃儉用存到的學費，被媽媽拿去跟會…。



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