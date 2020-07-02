「今天要爬你身上駕駕駕」！聯電經理偷吃律師妻　神展開判律師敗訴

圖文／鏡週刊

新竹一名執業律師的陳姓妻子，在聯電擔任技術員，卻傳出與聯電鄭姓經理偷來暗去，律師指控鄭男與妻子為追求刺激，甚至故意選在他律師事務所旁的摩鐵床戰，因而向鄭男求償90萬元。儘管新竹地院也認定陳女與鄭男確有不正常關係，卻因發現律師為了對妻子提告，曾要求鄭妻提供事證，也保證不會對鄭男提訟，因此判決律師敗訴，偷吃的鄭姓經理免賠。

向聯電鄭姓經理求償的律師稱，鄭妻2018年10月發現老公趁她不在家，帶律師妻帶回家發生關係，因此透過未顯示來電及通訊軟體聯絡他：「你太太與我先生有外遇」，因而提告。

法官在勘驗鄭男與陳女通訊軟體對話，發現內容露骨鹹濕，包括「我怎麼覺得我們那天出去，3小時一下就到了啊…？奇怪了，是我太久了，還是…？」「我決定今天要爬到你身上駕駕駕了。好幾天沒有纏綿，好想你那誘人的肉體…」「如果我不這樣挑逗你，你或許可能根本不會那麼愛我。」因而認定鄭姓經理與陳女確有不正常往來。

不過，法官同時也發現，律師為了取得妻子的不利事證，曾承諾鄭妻不會對鄭姓經理提出任何民、刑事訴訟，甚至還出示撤回告訴等授權書給鄭妻，因此認定戴綠帽的律師依法不得再向鄭男救償，所以將全案駁回。



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