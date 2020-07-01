短期商務人士縮短居檢名單「新增3國」　柬埔寨、寮國都入列

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心宣布6月22日起短期商務人士若符合4條件，入境時可申請居家檢疫時間，每2週針對名單進行滾動式調整。指揮官陳時中表示，首週有10名商務人士申請縮短居檢，昨日會議中，也把寮國、柬埔寨列入低風險名單，中低風險名單則新增斯里蘭卡，澳洲雖為低風險，但因近期疫情又起，暫時將其列入觀察名單中。

被指揮中心列入第一波低感染風險名單的國家或地區分別為紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低感感染風險的國家或地區則有韓國、日本、馬來西亞、新加坡。現加上寮國、柬埔寨與斯里蘭卡，總共有18國符合商務縮短居檢資格。

陳時中表示，只要上述國家申請來台停留天數小於3個月，且具驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等商務人士身份；出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史，就可申請縮短居家檢疫天數。

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完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。

取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天，自主健康管理期間仍應每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況，並依行程表安排進行有限度之商務活動，且採實名制，記錄每日活動及接觸人員，儘量避免出入公共場所，外出時，嚴格遵守全程佩戴口罩。