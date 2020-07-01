牙醫診所為何都開在2樓？　網點出關鍵：一樓要租給別人





▲牙醫診所開在二樓，對於行動不便的人來說很麻煩。（圖／Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

開店做生意最重視「地點」，好的位置能為店家加分，直接影響到生意的好壞。有網友在PTT上詢問，「為什麼牙醫診所很多都開在二樓？」通常診所多半都開在一樓，方便病人進出，但唯獨牙醫診所不一樣。有網友點出重點，「很多地方規定住宅區診所只能開在二樓以下，因為一樓租金貴」。

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▲有網友提問，「牙醫為何多設在二樓，行動不便的人怎麼辦？」（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT問卦，「為什麼牙醫診所很多都開在二樓？」一般來說，診所都會開在一樓，方便病人進入，但是牙醫卻比較特別，幾乎都在二樓，雖然場地寬大也較舒服，「但是對於行動不方便，又有看牙需求的病人來說很麻煩」。PO文貼出後，有網友表示有同感，「有注意到，而且還要換室內拖鞋」、「一樓要租給別人」。

有網友表示，現在很多牙醫都是一、二樓的設計，「整棟都是他的有差嗎？」，「我家這邊三四家都一二樓」、「不是都1+2樓？！」、「我怎麼覺得牙醫一樓二樓都自己比較多，以前還去過有三樓的」。然而，對於那些行動不便的病人，網友們則回覆，「沒辦法啊，那些病人沒辦法爬樓梯的話，只好去別的地方看」、「如果開二樓就會少很多老年病人了」、「行動不便去醫院看就好」。

不過也有內行人點出背後關鍵，「很多地方規定住宅區診所只能開在二樓以下，因一樓租金貴，牙醫診所就常選擇二樓開業了。」