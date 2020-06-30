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60歲嬤「暈船尬上」21歲鮮肉　熱戀3個月火速訂婚…甜讚靈魂伴侶

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▲▼結婚,訂婚,戀愛,牽手,擁抱。（圖／取自pixabay）

▲戀愛的火花可以讓人忘卻年齡的差距。圖非當事人。（示意圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

真愛不分年齡，美國奧克拉荷馬州60歲女子沙斯汀（Pam Shasteen）是如此深信這個道理，她透過交友軟體認識小她39歲的蘭格文（Jonathan Langevin），即使過程中遭到親友鄙視與疏遠，她仍是想與對方攜手一輩子。如今她也接受訪問，大方分享這段美妙的關係。

《太陽報》報導，擔任顧問的沙斯汀來自奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa），她2018年2月透過交友軟體收到蘭格文的訊息，當時對方為計算機工程學的學生，簡介寫著他21歲，兩人立刻擦出火花。

沙斯汀坦言，她從30多歲時就迷戀年輕的男子，當時她與蘭格文聊天，發現興趣非常相像，「我們都喜歡占星術與戶外運動。」不過之後她得知震撼消息，蘭格文當時其實才19歲，兩人相差39歲。

沙斯汀的兩名女兒分別為32歲與34歲，她甚至還有孫子，她開始感到壓力，懷疑自己對於男方來說會不會年紀太大，「但幸好，蘭格文承認他總是想與年紀大的女人在一起。」

"Jonathan may have been decades younger than me but he wasn’t inexperienced. He knew exactly what he was doing."

The Sun 發佈於 2020年6月29日 星期一

蘭格文原本住在明尼蘇達州，都是透過視訊與沙斯汀甜言蜜語。兩人認識一周後，蘭格文來到女方的住處。沙斯汀此時已經徹底暈船，她發現男方比她所想的還更英俊，兩人立刻熱情擁吻。

雖然兩人年齡有一段差距，不過沙斯汀認為跟男方在各種方面都很契合，即使蘭格文比她小很多，卻並非沒有經驗的新手，「他完全知道他在做些什麼。」這對情侶很快就住在一起，享受熱戀生活。

不過，戀情並不是一路順遂，沙斯汀後來介紹男友給相識30年的友人，然而結果不如她預期，好友態度非常冷漠，還說可以當她孫子的男方根本在利用她，她需要接受心理治療。

沙斯汀隨後與這些朋友切斷關係，蘭格文在2018年5月向她求婚，當時兩人僅約會3個月便決定訂婚，「我一直都在等著遇見那位靈魂伴侶，他就出現在我的前方。」

沙斯汀笑說，她的年紀比蘭格文的母親還大，所幸對方很能接受兒子喜歡成熟的女性，兩人因此相處融洽。如今，就算沙斯汀因為這段戀情而失去一些朋友，她依舊很高興能遇見蘭格文。

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