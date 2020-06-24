台灣大客服怒PO民眾電話接到手軟！NCC釐清是否違個資法



▲台灣大哥大（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳世昌／台北報導



台灣大哥大客服人員與來電民眾吵架，一氣之下把民眾電話結合優惠資訊PO在網路上，讓民眾電話接到手軟，NCC委員會24日針對台灣大是是否違反了《個人資料保護法》？引起不同看法，將發函給個資法主管機關國發會釐清。



台灣大哥大有一位客服人員去年與來電民眾在電話中發生爭執，客服人員事後覺得委曲，生氣之下將該民眾電話號碼PO在網路上，聲稱打電話可享優惠，令該民眾一直接到電話，憤而向NCC陳情，要求討回公道。



NCC表示，經調查後確認是客服人員與民眾有一點糾紛，而且該民眾只是打來詢問問題，並非台灣大用戶，原本只是一位單純案件，但客服將電話號碼PO網，才將小事鬧成大事。官員表示，據了解，事件爆發後，台灣大隨即停止該客服權限，並檢討作業程序做改進，該客服人員已離職。





▲手機號碼屬於個資的一部份，隨意PO別人電話可能觸法。（示意圖／翻攝自pakutaso）



針對此案是否涉及《個人資料保護法》第27條，非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當之安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。NCC發言人蕭祈宏表示，雖然是客服個別行為，但台灣大是僱用人，負有連帶責任，個資法是否有函蓋到這範圍還待確認。



NCC平台處專門委員黃睿迪表示，NCC是否要對台灣大哥大做處份？適用何種法律？還待進一步釐清，因為這件單純事件的案情非常特殊，個資法上雖認定電話號碼屬於個資的一部份，但因為該民眾不是台灣大客戶，台灣大無法讓這位民眾直接或間接被識別；另一方面，該民眾個資(電話)被台灣大客服PO網之後，是否屬於個資法範圍，從以往的判決來看，也有兩種不同的見解，這些都還待進一步釐清。

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