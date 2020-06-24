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邪教雙修直擊！一次要價9900不限男女　「開啟黑洞」可獲御林軍護體

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吳文輝與陳玟如共同經營先天一炁，以解決身心靈問題為號召經營，信徒趨之若鶩掏錢上課，女信徒還參與名為「人體黑洞開啟」的雙修課程。（圖／本刊繪圖組）

▲吳文輝與陳玟如共同經營先天一炁，以解決身心靈問題為號召經營，信徒趨之若鶩掏錢上課，女信徒還參與名為「人體黑洞開啟」的雙修課程。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

「先天一炁（音同氣）商道文化企業有限公司」負責人吳文輝辦理多項昂貴身心靈課程，號稱可以解決90％以上的身心靈各類問題，吸引不少信徒加入，不管是癌末、植物人、家庭不美滿，吳文輝自稱通通都可以搞定。且其中一項「人體黑洞開體」課程更是被信徒視為殊勝的項目，有被開啟黑洞的信徒告訴記者，開啟黑洞就是與老師雙修，老師會射炁幫助信徒快速回天，也會有無形的御林軍在旁守護，多名信徒出面指控黑洞開啟1次要價9900元，簡直太誇張。

記者以父親癌末為由希望可以得到吳老師幫助，自稱秘書的K女拿出報名表，要記者趕緊填寫，但記者注意到報名表上一欄寫著「黑洞開啟次數」，一群信眾聽記者詢問，突然滔滔不絕的講著吳老師的課程讓他們身、心、靈感到暢快無比，K女還一臉曖昧的稱讚記者：「真有慧根。」便點名1位曾接受「黑洞開啟」的信徒A女前來分享。

先天一炁的雙修課程「人體黑洞開啟」申請表內容露骨，還大喇喇寫上「射炁不射精」。（圖／本刊攝影組）

▲先天一炁的雙修課程「人體黑洞開啟」申請表內容露骨，還大喇喇寫上「射炁不射精」。（圖／本刊攝影組）

被害人指出，所謂「人體黑洞開啟」，黑洞指的就是女性的私處，就是信徒必須要與吳老師進行「雙修」，但想參加還不容易，不但是要「明明上帝黃母」欽點的人，還必須要吃素、一個月不能行房，若不遵守規則，「黑洞將會關閉」，甚至提醒參加者：「射炁不射精，女方是最大受惠者。」

A女表示，她靠著吳老師開啟她的黑洞，「將炁灌進她的體內」，讓她在回天、成佛之路一切順利。她還表示自從黑洞被開啟後，「身邊都會有無形的御林軍在身邊守護。」力量之大，她也順利得到佛號，可以跟著吳老師一起救度眾生。

先天一炁負責人吳文輝（左）自稱解決身心靈問題及所延伸的各類疑難雜症，以有形無形的整體理療協助找回自我天賦使命天命。（圖／本刊攝影組）

▲先天一炁負責人吳文輝（左）自稱解決身心靈問題及所延伸的各類疑難雜症，以有形無形的整體理療協助找回自我天賦使命天命。（圖／本刊攝影組）

A女解釋，黑洞若是衝上天，就會增快回天速度，她還補充，吳老師為了讓每個人都有機會被開啟黑洞，現在資格放寬，只要想參加的人都可以透過申請的方式，一次課程9900元，已經有許多信徒參加人體黑洞開啟課程，也都成功封了佛號。但更令人不可思議是，記者詢問黑洞開啟是否有分性別？K女竟回答：「吳老師對男女一視同仁，課程沒性別之分。」信徒小昭（化名）指控，吳老師根本都是虛名，「所謂的人體黑洞開啟要與信徒雙修，其實是在滿足私慾。」

吳文輝自豪的「傳炁理療」課程還分為初階、中階，手法類似傳統按摩。（圖／翻攝畫面）

▲吳文輝自豪的「傳炁理療」課程還分為初階、中階，手法類似傳統按摩。（圖／翻攝畫面）

本刊致電吳文輝，他否認所有指控。他強調人體的黑洞是在尾椎下方，要經過造物主的指令才可以開啟，且不是透過性行為方式運作，是利用以手、掃帚打擊臀部以開啟黑洞；另外，他表示上課不用收錢，需收費的是替信眾處理因果的功德費。他說他為地球付出許多心力，包含近年來颱風不撲台、地震震度小都是因為他處理「地靈脈玄」，台灣才可以躲過一劫。他也強調並沒有詛咒離開的信徒，因為他不懂咒語，他一生慈悲為懷幫助眾生。

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