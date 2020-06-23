脫北團體突襲散布50萬反北韓傳單！　南韓統一部宣布：嚴正處置

▲ 脫北者團體空飄傳單。（圖／路透）

文／中央社首爾23日綜合外電報導

脫北者團體「自由北韓運動聯合」聲稱，昨天晚間在京畿道坡州市突襲散布反北韓傳單，今天上午有民眾在江原道發現相關傳單跟氣球等，南韓統一部對此表示遺憾，將採取嚴正處置。

韓聯社報導，自由北韓運動聯合代表朴相學（譯音）表示，團體22日晚間11至12時在坡州市月籠面德隱里，避開警察監視並於暗處空飄反北韓傳單。

警方為阻止反北韓傳單散布行為，在邊境地區進行全天候巡查，今天上午也在脫北者團體聲稱散布傳單的坡州地區投入調查。

根據朴相學的說法，自由北韓運動聯合會員散布了50萬張傳單、500本「真的成功國家大韓民國」小冊子、2000張1美元紙鈔、1000張SD記憶卡，共使用20個大型氣球空飄散布。

掛著宣傳布條的氣球，今天上午10時左右被發現掉在洪川郡西面馬谷里鄰近的山上，卡在樹上的長型氣球仍是充滿氣的狀態，裝有反北韓傳單的塑膠袋也完好如初。

警方相關人士指出，推測為散布反北韓傳單用的氣球掛在樹上，民眾發現後通報警方，警方到現場確認為脫北者團體前一晚放出的氣球。發現氣球的地方位於京畿道坡州東南方約70公里處。

確認脫北者團體散布傳單的事實後，警方應會對這個團體的會員立案查處。

以反北韓傳單為導火線，南北韓緊張情勢持續升溫，警方與京畿道政府都表示，會對脫北者團體散布反北韓傳單等相關違法行為採取嚴正措施。

南韓統一部今天對自由北韓運動聯合的行為表達遺憾，「散布反北韓傳單及物品等行為會使南北韓局勢更加緊繃，威脅當地居民的生命安全，政府會強力對應」，並表示警方與相關單位將合作對朴相學及相關人員採取嚴正查處。

此外，京畿道知事李在明今天以詐欺、資金挪用等罪嫌，委由首爾地方警察廳與京畿北部地方警察廳調查自由北韓運動聯合等4個散布反北韓傳單的團體。

京畿道政府表示，這些團體以北韓人權名義包裝散布反北韓傳單的行為，且又收受捐款，實際上只是在羞辱對方、賺取金錢，這類傳聞不斷出現，且捐款用途不透明，有貪污、挪用之嫌。（譯者：廖禹揚／核稿：陳彥鈞）