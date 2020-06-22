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新安東京海上產險總經理由林榮泰接任　「21年產險精算資歷」帶領優勢地位

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▲新安東京海上產險總經理簡仲明（左）退休，由林榮泰（右）接任總經理一職。（圖／新安東京海上產險提供）

▲新安東京海上產險總經理簡仲明（左）退休，由林榮泰（右）接任總經理一職。（圖／新安東京海上產險提供）

記者楊絡懸／台北報導

新安東京海上產險22日公告，新任總經理林榮泰人事案已正式獲金管會核准生效；原總經理簡仲明因個人另有生涯規劃，故向董事會申請退休，也已通過其人事案。

新安東京海上產險表示，新任總經理林榮泰為美國精算學會初級精算師，並具中華民國精算學會產險正會員資格，迄今在產險業服務超過21年，業界資歷豐厚，任職於新安東京海上產險期間歷經精算及風管、綜合企劃及財務等領域。

林榮泰擔任新安東京海上產險商品體系副總經理期間，績效優異，負責督導商品創新發展及優化理賠服務，並透過多元發展行銷通路與建置專業核保機制，以其對商品及服務業務的豐富經驗。

新安東京海上產險表示，簡仲明自2014年6月1日接任總經理，過去6年任職期間，進一步鞏固新安東京海上產險的市場地位，帶領公司市佔率從第5名躍升至第4名，多年來打下堅實的基礎，維持高度營運績效表現與優勢競爭地位。

面對競爭激烈的大環境，新安東京海上產險相信，在新任總經理林榮泰的領軍下，秉持著「創新經營、專業效率、心安信賴、永續卓越」經營理念，結合裕隆集團與日本東京海上集團的利基優勢，不斷傾聽客戶需求，持續投入資源運用數位科技推出創新商品及精進服務品質，期盼獲得更多客戶及社會大眾的滿意與認同，以成為「專業且貼心的最佳產險公司」的目標邁進。

 
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