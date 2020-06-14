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掌握住宅保險投保3大原則！產險業：編織完整防護網守護家人

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▲台灣商店，商店，招牌，中小企業，店面。（圖／pakutaso）

▲產險業者表示，在規劃住宅保險時，不妨考慮居家綜合保障保險。（圖／pakutaso）

財經中心／台北報導

住宅火災層出不窮，日前宜蘭蘇澳鎮一棟民宅發生一起氣爆案件，房屋瞬間竄出大火，不僅導致屋主一家三口死亡，甚至波及周邊8家住戶；此外台中中華路夜市遭人惡意縱火，造成當地店家陷入火海，不少鄰近的住家也受到波及。和泰產險建議，在規劃住宅保險時，不妨考慮居家綜合保障保險。

和泰產險指出，現今大部分民眾靠貸款買房，且許多人一生的積蓄就投注在房產上，為避免火災造成房屋（抵押品）損失，貸款人無力償還房貸，銀行會規定貸款民眾為房屋投保住火及地震等基本保險。

許多民眾以為配合貸款銀行有保就好，沒有了解相關的保障內容，導致居家安全事故發生之時，才會發現保障不足。和泰產險表示，專案式的設計將基本的住宅火險、地震險、居家竊盜損失、日常生活責任險等保障一網打盡，讓民眾一次購足居家保障。

以和泰產險「真顧家專案」為例，地震基本保險需房屋全倒或半倒才予以理賠，該專案就將輕損地震保障項目納入專案內；日常生活的小插曲，如自家寵物不慎咬傷行人、調皮小孩出遊損壞店家商品，專案中的日常生活責任保障就會啟動。

若因火災、爆炸、居家竊盜導致信用卡、證件遺失，專案內也保障了相關的重置費用。民眾可透過坊間此類型的居家綜合保障保險來規畫自宅的保障。

和泰產險提醒，投保居家綜合保險時，第一要足額投保，依建築物造價投保相應保額，也記得將裝潢納入計算；第二動產也要保，將家電及傢俱等動產一併規畫進來，讓意外損失降低獲得更完整保障，第三依需求附加不同險種，居家綜合保險對於颱風、洪水等天災造成的損失僅有小額的費用補償。

若害怕此類情形發生，可附加颱風洪水險，掌握三大原則投保住宅保險，為居家編織完整的防護網守護家人。

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