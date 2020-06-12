嘉義鰲鼓向禾漁場「濃濃海盜風」　獲國家環境教育設施場所認證

▲嘉義縣鰲鼓海盜學校向禾漁場通過國家環境教育設施場所認證 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣濱海第1個通過環保署環境教育設施場所認證單位，東石鄉鰲鼓向禾漁場日前揭牌，嘉義縣長翁章梁與下楫國小師生一同體驗「現代海盜」環境教育課程，學習如何成為稱職維護嘉義濱海環境的俠義海盜。

嘉義縣環保局指出，呼應今年世界環境日主題「生物多樣性」，特別選在鰲鼓濕地辦理「一日濱海環境教育體驗活動」，邀請民眾關心環境永續與生物多樣性的問題；鰲鼓是全台濕地生產力最高的生態系之一，不但是無數生物的棲地，也蘊育食物來源，當濕地生物多樣性消失了，除影響食物來源外，甚至將改變飲食習慣與產業(如養蚵業)，對食物與環境具廣泛影響。

▲嘉義縣鰲鼓海盜學校，小朋友可以打扮成小海盜打水仗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，環境教育法今年已立法10年，台灣是全世界第6個將環境教育立法的國家，嘉義縣擁有山、海、平原豐富的自然資源，具有多處特色的人文、自然生態環境教育資源，透過環境教育，讓更多人了解生態與人的關係，人與土地及各物種應和平共處，生態失衡遭殃的是人類，期盼透過環境教育，台灣越來越好，持續進步。

▲嘉義縣長翁章梁海盜裝扮為鰲鼓海盜學校代言。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣目前擁有5處國家級環教場所，包含觸口自然教育中心、頂菜園社區、大智慧環境教育園區、阿里山國家風景區環境教育中心、向禾休閒漁場環境教學習中心，未來將持續增設民雄嘉義酒廠、南華大學與馬稠後環境教育學習中心為環境教育認證場所的行列，翁章梁也邀請民眾來嘉義縣體驗環教小旅行。

海盜村向禾休閒漁場在鰲鼓濕地森林園區旁邊，因早年東石居住一群海盜，以蔡牽為首，曾有一說「東石姓蔡的都是海盜後裔」，負責人蔡恭和表示，身為現代海盜「以守護環境，搶回乾淨大地」為宗旨，將廢棄漂流木、蚵棚保麗龍、浮球改造成藝術品與學員體驗划船的船隻。同時以生態食物鏈的方式養殖海菜，設計環境教育課程，帶領學員遊客，觀察與保育鰲鼓濕地生態環境，在環保局輔導協助下，通過環境教育場所認證，正式宣告嘉義縣完成山海平原環境教育的學習路線。

修圖修到厭世！這款CP值很可以