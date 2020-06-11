疫情下經濟低迷加示威潮　川普連任面臨空前挑戰

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國總統川普2016年著名競選承諾之一，就是要築座「高大的牆」，他近日終於如願以償。只不過這座牆並非建在美墨邊境，而是在象徵權力核心的白宮周圍，阻擋的也不是非法移民，而是憤怒的美國人民。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死在全美引發示威行動，這把火也在5月底燒至首都華府。為了防堵示威民眾闖入，白宮周圍上週築起2.4公尺高的金屬柵欄；根據華盛頓郵報（The Washington Post）估算，柵欄總長約達2.7公里。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情、伴隨而來的嚴重經濟衰退，及橫掃全美的反警察歧視暴力示威潮多方衝擊下，被這道高聳柵欄緊緊圈住的白宮，似乎巧妙描繪出川普目前處境：一位四面楚歌、如臨大敵的總統。

▲白宮周邊5月下旬就已經被示威人士包圍。（圖／路透）

2016年競選總統的川普，承諾要透過經濟成長、打擊中國不公平貿易行為及築牆阻擋非法移民等措施，「讓美國再次偉大」。去年6月，信心滿滿的川普正式展開連任競選，他驕傲自稱美國經濟在他帶領下是史上最好，並承諾未來要「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）。

川普當時沒料到的是，2020年上半年發生一連串歷史性事件，為他連任之路帶來嚴峻挑戰。

美國不具大學學歷的白人一向是川普最堅實支持者，但近期民調發現，這群人對川普的支持度正在下滑。分析家普遍認為，數據下滑的主因，可能與疫情所帶來的經濟衝擊、白宮外和平示威者近期遭警方強勢驅離，及川普揚言動用軍隊平息動亂等爭議有關。

美國非營利研究機構「公共宗教研究所」（Public Religion Research Institute，PRRI）6月4日發布的民調顯示，不具大學學歷白人對川普的好感度從3月的66%降至4月的54%，再一路下滑到5月底的47%。該族群去年對川普的平均好感度為52%。

同一時間，紐約時報（New York Times）6月9日分析多筆近期民調數據發現，不具大學學歷白人對民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的支持度，從3月至4月間的32%，成長到5月至6月間的37%。

▲反種族歧視示威者手舉川普塗鴉。（圖／達志影像／美聯社）

PRRI研究主任傑克森（Natalie Jackson）向英國「衛報」（The Guardian）分析表示，不具大學學歷白人對川普好感度來到歷史低點，呈現統計學上顯著意義，而數據下滑可能與這群人在疫情期間所經歷的困境有關。

傑克森指出，這個族群有較高的機率在服務業工作，這代表他們因疫情失業比例較高，或是需要冒著巨大健康風險在前線工作。

疫情爆發前，美國勞動市場連續成長10年。但為了遏制疫情擴散，美國各州政府3月中旬起，紛紛下令要求提供非必要服務商家關門歇業，並對民眾祭出「居家令」。根據美國勞工部數據，美國3月至4月流失超過2100萬就業人口。

這個現象讓主打經濟牌的川普急得像熱鍋上的螞蟻，因此等不及疫情舒緩，就趕在4月中旬推出美國3階段重啟經濟指南，並頻頻催促各州政府鬆綁防疫限制措施。

隨著各州逐步重啟，美國5月就業人口增加250萬人，失業率從4月破紀錄的14.7%降至13.3%，經濟確實透露復甦曙光。但川普還來不及重建選民信心，5月底就發生佛洛伊德悲劇事件，而川普應對方式讓人民再次對他危機處理能力，打上一個大問號。

▲全美現已突破200萬人感染新冠肺炎。（圖／路透）

美國廣播公司新聞網/易普索（ABC News/Ipsos）6月3日至4日進行民調發現，高達66%美國民眾不認同川普處理示威潮的方式。華郵與喬治梅森大學沙爾學院（Schar School）最新民調也顯示，61%民眾不認同川普回應示威方式，其中共和黨支持者不認同比例有24%。

不只一般民眾，川普任內官員也公開質疑批評他的處理方式。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）6月3日公開反對川普援引「暴亂法」（Insurrection Act），動用軍隊平息示威。美國前國防部長馬提斯（Jim Mattis）同一天也發聲明譴責川普，並指控他分裂美國人民。

在這一連串爭議下，原本擔心疫情底下媒體曝光度不如川普的拜登，聲勢反而看漲。

紐約時報綜合分析民調發現，拜登3月至4月領先川普幅度平均為6%，但差距在5月至6月間拉大至10%。美國有線電視新聞網（CNN）也引述最新民調指出，拜登支持率達50%，創下前民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）未曾達到的里程碑。

不過，現在距離美國大選還有5個月，選情仍充滿變數。外界也都在等著看，堪稱美國政壇奇葩的川普還會丟出什麼奇怪招數，為選情扭轉逆勢，讓自己牢牢坐穩美國總統的寶座。