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月球離地球越來越遠！　土衛6遠離速度比預期高100倍

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▲土衛6圍繞著土星。（圖／取自NASA官網）

▲土衛6又稱泰坦。（圖／取自NASA官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國太空總署（NASA）表示，卡西尼號（Cassini–Huygens）太空探測器帶回來的數據指出，土星衛星6號（土衛6）圍繞土星的軌道正在擴大，且速度比預期快了100倍，這種脫離的現像，正如同月球一樣以非常緩慢的速度離開地球的引力，而這一切對整個太陽系的認知上產生重大的影響。

根據NASA官網指出，兩個研究小組分別採用不同的技術來測量土衛6的軌道，卡西尼號透過一種「天體測量」技術在監測器上精確測量土衛6的位置，而另外一種「輻射技術」主要測量卡西尼號飛行速度，是否收到土衛6引力的影響。

研究主要作者，NASA噴氣推進實驗室前研究員萊尼（Valery Lainey）表示，儘管透過兩種不一樣的技術進行收集數據，但團隊還是獲得了一致的結果，土衛6遠離土星的速度高達每年11公分，比此前計算值高出百倍，而這也意味著，土星系統甚至是它的「環」，比認知中更快速的產生變化。

月球距離地球約38萬公里，科學家早就發現每年正以非常微小的距離離開地球，《自然》之前曾刊登研究稱，月球正以每年3厘米的速度離開地球，過程已經持續了30億年，可能會形成一種新的星體Ploonet。

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