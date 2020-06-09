謝淑薇甜喊「吳怡農當高雄代理市長」　釣出本尊1句讚爆　網驚：公然放閃

▲兩人在臉書上尬球技！（圖／翻攝臉書謝淑薇、吳怡農粉專）



記者劉維榛／綜合報導

被高票罷免的高雄市長韓國瑜卸任倒數4天，接下來到底由誰擔任代理市長，外界都在猜！而網球一姊謝淑薇點名「農農」吳怡農若上任，甜喊「認真考慮搬回去！」結果底下真的釣出本尊幽默回應，讓底下網友暴動了！

謝淑薇8日晚上在臉書直呼，「如果高雄代理市長是農農，那我可以認真考慮搬回去」，文末她還淘氣附上愛心符號，讓粉絲們激動不已。這段隔空呼聲人選，意外釣出本尊吳怡農神回，「淑薇可以一起打網球嗎？」

又驚又喜的謝淑薇爽快答應邀約，「農農竟然會打網球！！！快來！」有趣的是，底下網友還貼出吳怡農的打球照，「農農運動高手啊」、「要被高雄搶走了嗎？台北市哭哭」、「不可以公然放閃啦」、「這樣要租小巨蛋打公開賽，觀眾席才夠」、「應該一大票農婦立刻遷戶籍到『又高又雄』去」。

▲吳怡農幽默回應了！（圖／翻攝Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）



據了解，吳怡農從小就熱愛運動，國小加入排球隊、跟老爸一起打網球，高中更以角力鍛鍊身材。而投入立委參戰時，有網友直擊吳怡農吳怡農身穿黑色緊身T-shirt、灰色棉質長褲及運動鞋，相當熟練地做著引體向上、肩推、划船等動作，MAN爆照片曝光，可把農婦們迷得神魂顛倒。



▲本站獨家直擊吳怡農上健身房！（圖／記者范綱儀攝）

韓國瑜罷免案以93萬票通過，究竟代理市長人選是誰？外傳行政院副院長陳其邁最有機會接手高雄，，也傳出民進黨陣營評估以「淡化高雄、政治色彩」為評估原則，包含高市前副市長楊明州、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、內政部次長陳宗彥等人成為代理市長人選。