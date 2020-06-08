「無重大市政缺失或弊案」為何仍要罷韓？教授點破眾人「共通點」：力量很大

▲韓國瑜遭高票罷免。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日被市民以93萬9090票「高票罷免」，成功大學教授李忠憲對此表示，韓國瑜任內畢竟沒有重大的市政缺失或貪污弊案，但之所以還是被拉下台，是因為許多市民覺醒「承認自己被騙」，為了討回公道所致。

成功大學教授李忠憲今（8日）在臉書以「高雄4年大學之旅」、「以為自己可以跳級攻讀博士，反而因此被退學」形容韓國瑜從當選市長、參選總統到被罷免的歷程。他指出，若不是因為韓國瑜真的太離譜，這次的罷免不會進行得如此順利。

李忠憲說，要罷免一個市長，通常都是因為市政上有嚴重缺失、重大貪污弊案或是極為慘重的公安事件才有可能觸發。但從過去的例子來看，台北市民沒有因銀行併購案去罷免時任市長馬英九，新北市民也沒有因為八仙塵爆罷免當年的朱立倫市長，「不要說罷免成功，連啟動罷免都沒有，所以有人說為什麼只罷免韓國瑜？」

▲成大教授李忠憲。（圖／翻攝自李忠憲臉書）

他表示，很多人說韓國瑜選前謙卑、選後囂張，背棄選舉時提出的政見和承諾，但多數政治人物也都無法完全做到自己的承諾，「真的有人重視這些事情嗎？」他說，即便韓國瑜「吃碗內看碗外」競選總統，但韓在總統大選上票數仍舊相當驚人。

李忠憲認為，罷韓之所以成功，是因為一群年輕人努力不懈，「所謂WeCare罷韓四君子，韓國瑜的冷處理和避戰，中國的另類助選，在關鍵的時刻通過香港的國安法，即使6月6號各校都舉行畢業典禮，也不能夠阻擋高雄年輕人返回家鄉投票的決心。」

他還提出關鍵一點，那就是很多人「承認自己被韓國瑜騙」，但要看清這點其實不容易，所以一旦發現自己被騙了，那種不甘心、想要一個公道的熱忱，就會成為很大的力量。

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