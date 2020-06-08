當地人才知道！「石牌商城」叫法超內行…網曝最冷門在木柵：住33年也不知

▲石牌商城。（圖／翻攝自google map）



記者黃可昀／綜合報導

除了士林夜市、台北101這些觀光客都知道的大地標，每個地區都會有幾個在地人口袋名單，只有附近居民知道的隱藏版商圈。一名網友表示，像是內湖737夜市、石牌商城幾乎只有當地人會去逛，其他地區的人可能根本沒聽過，他很好奇台北市還有哪些「當地人才知道的小地標」？

原PO在PTT表示，737夜市、延三夜市、木柵老街、石牌商城、景美夜市、遼寧夜市…這些都是在當地很有名，「但是出了那個範圍後，就比較少人知道的那種台北的該區域小地標」，這類型的商圈比較在地化，幾乎不太有觀光客會來逛，但附近住戶一聽就知道。

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▲在地人才知道的小商圈。（圖／翻攝自PTT）



台北各地網友透露，寶藏巖、公館公園、吳興街600巷、馬場町公園、晴光夜市、118巷等等，這些都是外地人可能沒聽過，在地人卻耳熟能詳的地點。其中原PO提到的石牌商城也引發不少共鳴，在地人指出，只有內行人才知道那條街正確名稱是商城，很多不懂的會叫它「石牌夜市」，「石牌那個叫商城，不要再說什麼石牌夜市了，吼氣氣氣氣氣。」

此外，最冷門的就是原PO列舉的木柵夜市，很多在地木柵人都說完全沒聽過，「木柵老街？我搬到文山區20年，聽都沒聽過」、「我住木柵33年，還不知道木柵老街是哪。」據了解，木柵老街泛指木柵路三段、開元街、保儀路、指南路一段這一帶，在地人不會稱呼這裡是老街，但確實常常在此出沒，「原來我常去吃飯的地方是木柵老街」、「木柵老街還真要google才知道，現在沒這麼稱呼了。」