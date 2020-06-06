李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

▲李承翰父親(中)因胃出血而不幸身亡，獨留李母傷心難過，兩老當初對於醫師在速食店進行精神鑑定，都表示無法接受。（圖／報系資料照片）

圖文／CTWANT

嘉義鐵路警察李承翰在值勤時遭刺死亡，一審法官判被告鄭姓兇嫌無罪，李承翰父親李增文昨天因胃出血飲恨身亡，讓李母短時間內痛失兩位至親，直呼：「鄭姓兇嫌害死兩條命！」一位身心科醫師私下透露，按正規流程，醫師應該安排個案在醫院會談室中，一對一進行精神鑑定，但也強調無罪判決，關鍵在法官，不是精神鑑定能左右的。

李父生前對一審無罪的判決結果表示無法接受，其中沈正哲醫師竟在速食店內對鄭姓兇嫌進行精神鑑定，最讓李家兩老、負責檢察官林志峯感到質疑。林志峯說，他認為台中榮民醫院嘉義分院為鄭姓兇嫌做的精神鑑定沒有證據力，因為沈正哲醫師不但是在速食店完成鑑定報告，而且是在短短2小時內就完成，一切顯得過於輕率，也沒有針對鄭是否具反社會人格進行鑑別，所以要求重新送鑑定。當時鄭姓兇嫌的辯護律師表示，因為一審法院急著要求做出精神鑑定，所以醫師才在速食店加班完成鑑定報告。

一位身心科醫師私下透露，按照一般正規流程，醫師應該安排個案在醫院會談室中，一對一進行精神鑑定，避免醫師、個案受到其他因素干擾。

這名身心科醫師說：「對醫師來說，必須在安靜的環境下，才能專注於患者的表現是在說謊？假裝？或是真的處於思覺失調的狀態。」不只如此，以思覺失調症患者來說，如果身處刺激性過大的環境之中，更容易讓精神狀況不穩定。

換句話說，在速食店這樣嘈雜的環境中進行精神鑑定，不僅不利於醫師專業判斷，患者也更容易呈現出精神不穩定的狀態，有可能因此影響精神鑑定結果。醫師透露，就算是加班急著趕緊做出精神鑑定，還是可以回到醫院進行，實在不明白為何要在速食店進行？

不過，這位不願具名的身心科醫師也幫沈正哲緩頰，他認為精神鑑定並不足以決定做出無罪判決，一般來說，法官最多只會做出減罪的判決，但這次竟然是無罪判決，關鍵還是在法官身上，這不是精神鑑定就能左右的事情。

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