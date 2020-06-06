　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

李承翰父親(中)因胃出血而不幸身亡，獨留李母傷心難過，兩老當初對於醫師在速食店進行精神鑑定，都表示無法接受。（圖／報系資料照片）

▲李承翰父親(中)因胃出血而不幸身亡，獨留李母傷心難過，兩老當初對於醫師在速食店進行精神鑑定，都表示無法接受。（圖／報系資料照片）

圖文／CTWANT

嘉義鐵路警察李承翰在值勤時遭刺死亡，一審法官判被告鄭姓兇嫌無罪，李承翰父親李增文昨天因胃出血飲恨身亡，讓李母短時間內痛失兩位至親，直呼：「鄭姓兇嫌害死兩條命！」一位身心科醫師私下透露，按正規流程，醫師應該安排個案在醫院會談室中，一對一進行精神鑑定，但也強調無罪判決，關鍵在法官，不是精神鑑定能左右的。

李父生前對一審無罪的判決結果表示無法接受，其中沈正哲醫師竟在速食店內對鄭姓兇嫌進行精神鑑定，最讓李家兩老、負責檢察官林志峯感到質疑。林志峯說，他認為台中榮民醫院嘉義分院為鄭姓兇嫌做的精神鑑定沒有證據力，因為沈正哲醫師不但是在速食店完成鑑定報告，而且是在短短2小時內就完成，一切顯得過於輕率，也沒有針對鄭是否具反社會人格進行鑑別，所以要求重新送鑑定。當時鄭姓兇嫌的辯護律師表示，因為一審法院急著要求做出精神鑑定，所以醫師才在速食店加班完成鑑定報告。

一位身心科醫師私下透露，按照一般正規流程，醫師應該安排個案在醫院會談室中，一對一進行精神鑑定，避免醫師、個案受到其他因素干擾。

這名身心科醫師說：「對醫師來說，必須在安靜的環境下，才能專注於患者的表現是在說謊？假裝？或是真的處於思覺失調的狀態。」不只如此，以思覺失調症患者來說，如果身處刺激性過大的環境之中，更容易讓精神狀況不穩定。

換句話說，在速食店這樣嘈雜的環境中進行精神鑑定，不僅不利於醫師專業判斷，患者也更容易呈現出精神不穩定的狀態，有可能因此影響精神鑑定結果。醫師透露，就算是加班急著趕緊做出精神鑑定，還是可以回到醫院進行，實在不明白為何要在速食店進行？

不過，這位不願具名的身心科醫師也幫沈正哲緩頰，他認為精神鑑定並不足以決定做出無罪判決，一般來說，法官最多只會做出減罪的判決，但這次竟然是無罪判決，關鍵還是在法官身上，這不是精神鑑定就能左右的事情。

延伸閱讀
安以軒速懷第二胎　兒子「今年換我升級」宣布要當哥哥了！
17歲弟腳飄鹹魚味臭翻天　一脫襪…醫見「腳底蒸蛋」表面驚呆了
最後身影曝光　李承翰父拖暴瘦病體堅持走進醫院

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
勇男火山口救26年好友！　跳40度高溫「酸性腐蝕湖」狂游15
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

鐮刀男爬窗搶劫大吼「10天沒吃飯」！石碇隱居夫妻煮麵陪他…再塞3000元

涉資助炒作大同公司股票　上海金主任國龍涉《證交法》遭通緝

高雄男隨機攻擊！4歲女童被巴重摔「臉撞地」媽回頭傻　怪人正面曝光

台南混凝土車拐彎輾死女騎士！驚悚畫面曝光　機車直接被掃走

快訊／高一生失蹤2天...被人發現泡在新店溪成為浮屍！

獨家／高雄男街上隨機攻擊！重重「啪一聲」　一掌將女童打趴在地

快訊／台南水泥車過彎！女騎士「內側遭輾」爆頭慘死

五股垃圾山「整地也能挖出槍」嚇壞工人　侯友宜震怒：堅定整頓決心

年費30萬！新北奇異鳥美語違法收幼童　教育局開罰6萬列重點稽查

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

鐮刀男爬窗搶劫大吼「10天沒吃飯」！石碇隱居夫妻煮麵陪他…再塞3000元

涉資助炒作大同公司股票　上海金主任國龍涉《證交法》遭通緝

高雄男隨機攻擊！4歲女童被巴重摔「臉撞地」媽回頭傻　怪人正面曝光

台南混凝土車拐彎輾死女騎士！驚悚畫面曝光　機車直接被掃走

快訊／高一生失蹤2天...被人發現泡在新店溪成為浮屍！

獨家／高雄男街上隨機攻擊！重重「啪一聲」　一掌將女童打趴在地

快訊／台南水泥車過彎！女騎士「內側遭輾」爆頭慘死

五股垃圾山「整地也能挖出槍」嚇壞工人　侯友宜震怒：堅定整頓決心

年費30萬！新北奇異鳥美語違法收幼童　教育局開罰6萬列重點稽查

澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚

中職／江坤宇、岳東華遭球吻　赴醫檢查後骨頭無礙

駭客監聽黃包包電話！　「盜走情趣影片」騷擾一整年…私訊嘲諷：我聽得見

鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

馬俊麟回《多情》被賜死…民視吐「真正原因」！老婆接業配養家

生田斗真情史遭挖出！　緋聞對象全是女神級…曾被抓包「約會大9歲人妻女星」

何鴻燊逝世12天…大房女兒掀遺產爭奪戰！　法院申請「知會備忘」律師開解

快訊／才2天！美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

天琴計劃「山洞超靜實驗室」隧道全貫通　引力波研究新進展

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

社會熱門新聞

高雄4歲女童被隨機攻擊　怪男正面曝光

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

10天沒吃飯！夫妻遇搶劫煮麵給他吃

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

在服飾店買褲子堅持不試穿　男子付錢的舉動讓店家爆炸

混泥車輾死女騎士！驚悚畫面曝光

龍井國中午餐出現死老鼠！3人腹痛送醫

少女為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工

獨／承翰爸訃聞曝！內行人揭揪心內幕

控醫療疏失後病逝　癌患告別式超跑雲集

身心科醫師：精神鑑定環境太嘈雜了

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

影／桃園騎士闖紅燈　「神風式」撞擊影片曝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

罷韓前夕...北漂族塞爆雙鐵！

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

天生唇顎裂動手術3次！14歲李嫣正面自拍…網讚：越來越美

高雄4歲女童被隨機攻擊　怪男正面曝光

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

10天沒吃飯！夫妻遇搶劫煮麵給他吃

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面