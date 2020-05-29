巴西疫情恐超越美國！「千人塚」公墓曝光　藍、綠色十字架遍地

▲專門用來埋葬因新冠肺炎病逝亡者的公墓。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

巴西新冠肺炎疫情越來越嚴重，僅次於美國是全球確診第2高的國家，死亡人數高達2.6萬人是全球第5名。有媒體捕捉到，巴西當地大量挖掘墳坑，塔魯瑪公墓（The Parque Taruma）已經挖掘1500多個墳墓。美國華盛頓大學分析，如果疫情持續下去沒有改善，巴西到了8月，死亡人數可能會超過12.5萬人。

根據《商業週報》報導，根據華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）研究報告指出，如果巴西沒有針對疫情做出任何改善措施，到了8月4日時，死亡人數將飆至125,833人，美國死亡人數屆時也將升至131,967人，在「單日」死亡人數上，巴西將會超越美國。照片上每一個藍色、綠色的十字架，都代表著一名死者，遍地的墳墓可以想像疫情帶給人民的悲痛。

▲ 巴西若未針對疫情做出任何改善措施，到了8月4日死亡人數將飆至125,833人。（圖／路透）

IHME曾呼籲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）盡快對疫情做出改善，以及鎖國封城等措施，「巴西必須盡快跟進中國和其他地區的防疫做法，控制疫情持續傳播」，否則單日死亡人數會持續攀升，醫療物資也會面臨到短缺的問題。但這些建議都遭到巴西總統拒絕。

各方對巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）防疫評價都不佳，因為他低估了預防措施的重要性，也忽略國內受疫情重創各州的州長回報。聖保羅（Sao Paulo）是巴西疫情中心，州長朵瑞雅（Joao Doria）則呼籲，州長們支持大家做好社交距離與隔離，戴上口罩並盡量減少出門。