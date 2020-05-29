南山人壽加入「紓困國家隊」！5000名業務員志工全台服務　協助民眾諮詢紓困

▲南山人壽紓困國家隊志工上線，首波在全台5大地區客戶服務櫃檯駐點，提供民眾紓困諮詢服務。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，政府祭出多項紓困政策。為協助政府，南山人壽29日宣布，響應政策主動加入「紓困國家隊」，透過全台服務網路，提供保戶有關紓困方案諮詢服務，讓民眾更清楚方案內容，也協助需要幫助的企業或個人客戶減低衝擊。

南山人壽表示，旗下約有600萬客戶，企業客戶達3萬8000家，此次加入紓困國家隊，透過業務員服務客戶的過程，主動發掘因疫情受影響、真正需要幫助的客戶，同時協助政府宣導紓困措施，說明可申請的紓困方案內容，幫助客戶度過難關，「自己的客戶就要由我們自己來照顧。」

透過視訊、數位、實體等方式，南山人壽同步舉辦紓困政策宣導，目前已有逾1萬2000名業務員自願參與，預計6月初至少有5000名業務員通過志工認證；同時，5月25日起，已在南山5大地區客服櫃台（中山、板橋、中壢、台中及高雄），由完成培育認證的紓困志工提供諮詢服務，目前以詢問勞動部10萬元的免息紓困貸款最多。

南山人壽台北中山分公司駐點志工表示，一名50多歲女性保戶任職於長照中心，薪水微薄，生活上有資金的需求，駐點志工於是向保戶說明，可向銀行申請10萬元勞工紓困貸款（第一年利息由勞動部補貼），該保戶很開心表示感謝。

疫情爆發後，南山人壽第一時間成立應變小組、啟動各部門聯繫機制及配合辦理異地辦公外，最近更密集協助政府宣傳各項紓困方案，在經濟部及4大保險公會號召下，南山人壽響應政策主動加入紓困國家隊。