22歲台中妹初嚐CCR沖昏頭　「神警」秒碎浪漫異國戀

▲台中一名22歲女子網戀洋男，為了對方收禮物，差點被詐騙15萬，示意圖。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

台中市一名22歲柯姓女子，透過交友軟體認識一位名叫Michael外國男子，不久便開始交往，數日Michael表示要以郵寄方式，跨海送手錶、項鍊及美金等定情物給柯女，沒想到愛情沖昏頭的女子，竟差點被詐騙辛苦賺來的血汗錢。

據了解，柯女因想談戀愛，透過交友軟體認識一名自稱Michael的老外，之後對方聲稱要送定情之物，提議以郵件方式寄送。數日柯女收到自稱「卡爾」的快遞公司員工電話，對方表示因包裹過重，須先支付15萬元才能領取，並要柯女匯入指定帳號戶頭裡。

未料，柯女信以為真，隨即到銀行準備匯款，所幸銀行行員機智發現報警處理。對此，警方到場向柯女解釋詐騙行徑，不過柯女不以為意，期間Michael剛好來電，小倆口還隔空談情說愛，柯女還疑試圖讓警方相信Michael是真實存在，並非詐騙。豈料，員警一接過手機，用英文劈頭就說「I'm police，ok~？」，對方才嚇到掛斷電話，這才讓柯女的異國戀夢碎，也所幸沒被詐騙15萬元辛苦錢。

針對此事，沙鹿分駐所所長林俊祺就呼籲民眾，近年詐騙手法不斷翻新，加上網路交友盛行，因此凡涉及「金錢」事務，務必三思並再三求證，若有疑慮可撥打「110」或「165」反詐騙專線尋求協助，避免造成不必要損失。



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