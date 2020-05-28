　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣邊境擬解禁首波名單！帛琉可望「開放旅遊」　這2國也在討論範圍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT


新冠肺炎疫情肆虐全球，旅遊業也因此受到重挫，而有部分國家疫情已逐漸趨緩，下一步便是要開始復甦經濟及旅遊觀光產業，而目前仍維持0確診的帛琉可能在低風險國家旅遊政策名單內，紐西蘭與越南也都在討論範圍中，而帛琉則是主動邀請台灣「建立安全旅遊圈」，因此帛琉可望成為第一波放寬旅遊限制的國家。

根據《周玉蔻嗆新聞》專訪，指揮中心指揮官陳時中受訪時表示，目前要正常出國旅遊還有段很長的路要走，被問到7月旅遊返國是否一樣要隔離，陳時中則表示大部分都要。而指揮中心確實有收到外交部所提出各方需求，目前正研擬如何透過國與國之間的認證來逐步鬆綁邊境管制。

至於目前仍維持0確診的帛琉是否可能出現在首波旅遊返國「不須檢疫」的名單內，民進黨立委王定宇指出，帛琉釋出善意，主動邀請台灣建立安全旅遊圈，希望外交部與疾管署能盡快研擬計畫回應帛琉。因此，帛琉可能將成為第一波放寬旅遊限制的國家，而紐西蘭與越南疫情也逐漸控制，也在討論範圍中。

請繼續往下閱讀...

延伸閱讀
尪遭嗆「娶醜妻騙台灣身分證」！吳鳳老婆吐心聲：網路霸凌嚴重影響心理
網紅搭計程車「台北→墾丁」！上萬元天價司機爽翻：幫我簽名
人夫拐12歲女童「2週摩鐵辦事5次」！他完事送回學校遭師抓包

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
她扯掉黑布才知被偷拍！「極樂砲房」拍肉片　「博士版李宗瑞」急
若爆發戰爭「你願意回營待命備戰嗎？」　網揭關鍵：沒當過兵嗎
住院不能請假…他「做台積電6年」不幹了！主管怒：肋骨裂開還能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣邊境擬解禁首波名單！帛琉可望「開放旅遊」　這2國也在討論範圍

蔡依珊揪「兩位媽媽」自拍　77歲連方瑀現身驚呆網友

大雨「下暴流俯衝」猛撞...雨區循環！夜間→清晨防瞬間強雨彈　影響時程曝光

快訊／勞動部：台北文華東方酒店提「大量解僱」　徹夜清查實際人數

臺師大校歌提「重歸祖國」惹爭議　校方組專案小組重編

慈母淚水喚回藥癮浪子　就服員當推手成功更生！

「何時能去日本玩！」台灣人敲碗期待　陳時中給答案了

快訊／第一槍！成大擬採「實名制」分批開放陸港澳生入境　要學生務必填表單

「擁27間房+8位數存款」無法紓困！攤商氣罵：政府欺負可憐人

陳慧娟學無止盡　帶職用心學習崑大企管碩士入手

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

辰亦儒玩笑話爆懷孕...曾之喬嗆：好笑嗎？　享受和老公牽手逛街「回頭率超高」

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

台灣邊境擬解禁首波名單！帛琉可望「開放旅遊」　這2國也在討論範圍

蔡依珊揪「兩位媽媽」自拍　77歲連方瑀現身驚呆網友

大雨「下暴流俯衝」猛撞...雨區循環！夜間→清晨防瞬間強雨彈　影響時程曝光

快訊／勞動部：台北文華東方酒店提「大量解僱」　徹夜清查實際人數

臺師大校歌提「重歸祖國」惹爭議　校方組專案小組重編

慈母淚水喚回藥癮浪子　就服員當推手成功更生！

「何時能去日本玩！」台灣人敲碗期待　陳時中給答案了

快訊／第一槍！成大擬採「實名制」分批開放陸港澳生入境　要學生務必填表單

「擁27間房+8位數存款」無法紓困！攤商氣罵：政府欺負可憐人

陳慧娟學無止盡　帶職用心學習崑大企管碩士入手

快訊／美國務卿宣佈：香港已經「不再自治」　不再有特殊待遇

急租超便宜凶宅！粉刷、補牆他一手包辦...「備註」讓網友看傻眼

BTOB最後一人也要當兵了！　鄭鎰勳親證實入伍消息「好像很突然，我很抱歉」

中職／右腳不適打11局　張志豪開轟勝利安：熱到忘了

長榮駙馬參戰！想結盟張國煒扳倒老大　老三「急踩煞車」原因曝光

高嘉瑜稱「課肥胖稅」引正反論戰　議員批：道歉！

疫情是騙局？行為藝術家穿「口罩比基尼」抗議封鎖令

亞莉安娜新男友曝光！　「全身入鏡」新歌MV

台灣邊境擬解禁首波名單！帛琉可望「開放旅遊」　這2國也在討論範圍

全新《猩球崛起》不是續集！導演暗示「很快就會開拍」

外國人喝醉鬧街頭！狠踹垃圾桶　清潔阿姨嚇壞...網怒：旁邊看戲？

生活熱門新聞

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

何時能去日本玩　陳時中給答案了

202張電子發票槓龜　他一按「驚奇中2000」

做台積電6年不幹了！主管：肋骨裂開還能上班啊

28歲OL存款不到2萬！真實財產曝...網：贏一堆人

大雨「下暴流俯衝」猛撞循環！夜間→清晨防強雨彈　影響時程曝

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

J個會長超胸猛　合影消波塊男神

蔡依珊揪「兩位媽媽」自拍　77歲連方瑀驚呆網友

即／台北文華東方酒店大量解僱　勞動部徹夜清查

震驚！台北文華東方6/1起不接受訂房

3600元消費券花去哪？網曝超高CP值買法

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

她連遇2次天花板崩塌！網毛炸：快祭改

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

若爆發戰爭「願意回營待命嗎」？網友揭關鍵

遭控極樂砲房偷拍　博士版李宗瑞喊冤

何時能去日本玩　陳時中給答案了

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

成大掉劍流發威　一秒砍飛贏冠軍

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面