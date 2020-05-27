36歲女3個月「近視600飆到800度」　眼科醫曝「關鍵原因」：是假性

▲醫師提醒，眼鏡度數突然飆升，要小心可能是眼睛發炎造成。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名36歲女性近3個月來度數越來越深，短短3個月內近視增加200度，就醫檢查才發現網膜及脈絡膜都有發炎現象，才驚覺眼睛發炎有可能造成近視度數改變！醫師指出，眼睛發炎會造成充血，就會造成眼睛睫狀肌的僵硬無法放鬆，出現功能不良的情形，造成假性近視。

收治該病例的中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山指出，該名患者表示自己之前近視度數是600度，但近3個月來度數卻越來越深，經檢查後發現，該病患視網膜及脈絡膜都有發炎的現象，而這正是造成她近視度數加深的原因。

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為什麼眼睛發炎會造成度數改變？陳瑩山說明，該病患眼睛發炎是「葡萄膜炎」，位於葡萄膜後端的脈絡膜和視網膜鄰接，脈絡膜發炎時，往往波及視網膜，所以又稱為脈絡膜視網膜炎，特點是不會疼痛，但會出現視力下降及明顯的眼前黑影。

▲現在所有人幾乎都是3C重度使用者，早已出現假性近視成人化的現象。（圖／取自pixabay）

陳瑩山進一步說明，這是一種病毒性的眼底血管炎，當眼底病毒發炎造成脈絡膜發炎及視網膜血管發炎時，由於脈絡膜連接到睫狀肌及瞳孔，所以病毒也會波及到睫狀肌，尤其睫狀肌是眼睛對焦很重要的一個工具，一旦發炎時造成充血，就會造成眼睛睫狀肌的僵硬無法放鬆，出現功能不良的情形，造成假性近視。

由於該名患者只是假性近視，經由藥物治療後，眼底發炎狀況改善，度數也在2個月後慢慢退回了原本的600度。但陳瑩山也提到，現在所有人幾乎都是3C重度使用者，早已出現假性近視成人化的現象，臨床上已經有看到超過45歲仍然有假性近視的案例出現，這也是除了眼睛發炎外，造成成人假性近視的可能原因之一。

陳瑩山提醒，若過了非假性度數增加的國小國中年齡層，還有假性近視增加的情形時，先不要急著配更深度數的眼鏡，要先到到眼科做檢查，請醫師判斷成人假性近視究竟是3C引起的，或是眼底發炎引起的，若是眼底發炎引起，則需盡快治療，以免更加惡化。