快訊／北市文山區20多歲男墜樓「撞破遮雨棚」！緊急送醫搶救中

記者黃彥傑、林昱萱／台北報導

台北市文山區27日上午5時許發生一起意外，事發當時1名20多歲男子疑似墜落，巨大的撞擊力道還撞破了一樓民宅遮雨棚，而屋主聽到聲響出來查看，才發現有人倒在門口嚇得趕緊報警。救護人員趕到現場後發現，男子已經意識不清，緊急將他送往醫院急救，至於事故詳細發生原因等，仍有待進一步調查。

▲台北市文山區1名20多歲男子疑似墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

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