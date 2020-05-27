中央宣布國內6／7大規模解封　侯友宜回應了

▲侯友宜受訪。（資／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內連續44天沒有病例，指揮中心表示可望在6月7日大規模解封，新北市長侯友宜27日表示，新北市仍會是疫情逐步解封，依照規劃逐項開放。

侯友宜上午在防疫會議中宣布，新北市即日起開放活動中心銀髮據點卡拉OK，以及放寬室內100人室外500人限制。

侯友宜指出，新北市在全面解封之前會逐項做檢討，解封仍然會視疫情安排，目前是採取漸進式開放，這一波開放後會再度討論，未來校園及畢業旅行的新規範，以及校園、酒家、舞廳是否開放，都會檢討。

行政院26日舉行新冠肺炎防疫措施解禁會議，研議以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，若到6月7日時仍維持本土零確診、無社區感染，將進行「大規模解封」，將不用實施人流管制或限制座位人數，室內室外都不再施行人流管制，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範，屆時民眾於國內可正常生活。

至於邊境管制政策，陳時中表示，是否開放短期商務、緊急醫療等相關外籍人士入境，近期都在討論中，考慮在特殊情況下，經由區域上相互認證、於國外檢疫，開放入境，但進來後仍得從14天檢疫開始；特殊狀況者，再以5天、3天、3天等連續性採檢方式把關。

▲侯友宜主持市政會議。（圖／記者羅婉庭攝）