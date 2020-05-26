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網路霸凌害死木村花...日總務相硬起來：年底前修「網路誹謗法」

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▲▼木村花。（圖／翻攝自Instagram／hanadayo0903）

▲木村花疑似因不堪網路霸凌選擇輕生。（圖／翻攝自Instagram／hanadayo0903）

記者王佩翊／編譯

日本知名女摔角手木村花日前參加當紅戀愛實境節目「雙層公寓」打開知名度，然而卻也因此飽受網路謾罵與攻擊，她23日疑似因不堪網路霸凌走上絕路。而木村花的離開也再度引發日本各界對於網路酸民文化的批判與討論，總務大臣高市早苗26日在記者會上表示，為了制止更多的網路誹謗與中傷，未來有必要適當地公開發言網友的個人信息，預計將在年底前正式推動修訂相關法案。

根據《日本放送協會》報導，日本總務大臣高市早苗26日在內閣會議後的記者會中，就木村花逝世一事表示哀悼。她說道，「為了制止來自網路的誹謗與中傷，同時考慮到提供給被害人的救濟，有必要適當地公開發言網友的個人情報。」

▲木村花。（圖／翻攝自木村花Instagram）

▲木村花因參加戀愛實境節目打開知名度。（圖／翻攝自木村花Instagram）

此外，針對提供網路霸凌受害者可以要求「公開霸凌者個資」的網際網路服務供應商責任限制法，高市早苗也表示，目前有意修改相關內容，簡化申請手續。據了解，未來有可能無須經過審判過程，就能公開霸凌者的個人情報，此外為了能夠掌握發言網友的資訊，可能會強制推動手機驗證。

事實上，目前的「網際網路服務供應商責任限制法」雖然明定網路霸凌受害者可直接向網際網路服務供應商要求公開發言網友個人資訊，但大多數的案例都以「無法確定權利受到侵害」為由遭拒。

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